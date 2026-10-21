Tutti pazzi per Varela: Napoli e Arsenal sul gioiello del Monza

Otto gol in sette gare per l’attaccante portoghese costato circa due milioni: il club brianzolo, che lo ha blindato fino al 2030, vede già una maxi plusvalenza



Inizio di stagione da protagonista per Gustavo Varela, centravanti portoghese classe 2005 del Monza, che ha già attirato l’attenzione delle big. Sei gol in sei presenze in Serie A (ha saltato la sfida con il Parma per infortunio), che diventano otto in sette gare se si conta anche la doppietta in Coppa Italia contro l’Avellino. Una media da top player che i brianzoli si godono, intravedendo future plusvalenze importanti.

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Un attaccante completo

La doppietta al Cagliari e l’assist per Jay Robinson, esterno inglese, raccontano un giocatore versatile: segna di testa, di rapina o creandosi lo spazio per il tiro, sentendo la porta con rara naturalezza, ma sa anche lavorare per la squadra. Ivan Juric, tecnico croato dei brianzoli, lo aveva spronato all’arrivo con un invito semplice, “Lavora per il gruppo e divertiti”, e ora lo applaude: “Sta facendo gol e ha enormi margini di miglioramento su tante cose”. Il suo modello è Romelu Lukaku, e dopo aver definito la Serie A “un campionato durissimo rispetto a quelli provati prima” sembra essersi adattato benissimo.

Il nodo Benfica

Varela è stato acquistato in estate dal Benfica per poco più di 2 milioni di euro di parte fissa, battendo la concorrenza di club italiani ed europei. Dal Portogallo era rimbalzata l’ipotesi di una recompra, ma le ricostruzioni parlano chiaro: nessuna clausola di riacquisto. Il club lusitano può solo pareggiare eventuali offerte altrui e incassare il 20% della futura plusvalenza, vincoli leggeri che difficilmente condizioneranno il futuro di un giocatore legato al Monza fino al 2030.

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Il Napoli e il mercato di gennaio

Secondo la Gazzetta dello Sport, tra le pretendenti c’è soprattutto il Napoli, che in estate ha cercato un vice Rasmus Højlund, attaccante danese, ripiegando sul ritorno di Lorenzo Lucca, a secco dopo nove gare, e che potrebbe valutare un affondo a gennaio. Interessato anche l’Arsenal. Operazione complessa, però: il Monza, per cui Varela è fondamentale in chiave salvezza, difficilmente lo cederà, e il prezzo potrebbe solo salire.