Roma, quella richiesta di Gasperini alla squadra: giallorossi da record ma...Cosa ha chiesto il tecnico!

Roma, cosa ha chiesto Gasperini alla squadra nonostante dei numeri record certificati dal 4-0 in Champions League allo Slovan Bratislava

Un’autentica cooperativa della marcatura che viaggia a ritmi impressionanti. Il netto 4-0 rifilato allo Slovan Bratislava in Champions League non ha soltanto consolidato il cammino europeo della Roma, ma ha certificato il raggiungimento di un traguardo statistico straordinario: la gestione tecnica di Gian Piero Gasperini ha ufficialmente sfondato la barriera dei cento gol realizzati sulla panchina della Capitale. Un bottino complessivo di 102 reti in 59 gare ufficiali (101 messe a segno dai calciatori giallorossi più un’autorete), costruito in 423 giorni di calcio offensivo e sublimato da una media vertiginosa, con ben 24 centri realizzati nelle ultime dieci uscite tra campionato e coppe. Eppure il tecnico piemontese pretende la perfezione: “Si può sempre fare meglio, a volte ci specchiamo troppo nella nostra bravura”.

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La notte magica di Pisilli e la metamorfosi dell’attacco

La serata dell’Olimpico ha regalato momenti ad alto impatto emotivo. La centesima rete sentita dal popolo romanista porta la firma di Niccolò Pisilli, a segno sotto la Curva Sud appena sessanta secondi dopo aver ricevuto la fascia da capitano da Lorenzo Pellegrini, il tutto sotto gli occhi di Francesco Totti in tribuna (sebbene il conteggio globale, comprensivo dell’autogol di Scales del Celtic, assegni la marcatura numero cento al sigillo del 2-0 di Molina).

L’exploit evidenzia la metamorfosi radicale del reparto avanzato. Fino allo scorso gennaio la formazione giallorossa faticava a concretizzare l’enorme mole di gioco prodotta, chiudendo spesso sul minimo scarto anche a causa dello scarso rendimento realizzativo di Evan Ferguson e Artem Dovbyk, fermi ad appena tre reti a testa in campionato. L’approdo di Donyell Malen prima e l’innesto di Santiago Castro poi hanno stravolto la pericolosità offensiva: il nuovo tandem d’attacco conta già sette centri in sette giornate di Serie A, superando il rendimento dell’intero torneo precedente dei due predecessori.

I numeri della cooperativa: Malen implacabile, brillano Soulé e Hermoso

Il punto di riferimento offensivo rimane Malen, trascinatore assoluto capace di collezionare 24 reti in 29 presenze complessive. Alle sue spalle si distingue Matías Soulé (autore di gol pesantissimi che sono valsi ben 25 punti), mentre Pisilli ha agganciato Pellegrini sul podio a quota sette reti dell’era Gasperini. Nella retroguardia il più prolifico è Mario Hermoso con 6 marcature, davanti a Mancini, Ndicka e Wesley a quota 5. Con ben undici marcatori differenti già a tabellino in questa prima parte di stagione — inclusi De Roon, Rodrigo Mora e Lulli —, la Roma dimostra una coralità letale, confermata dalla soddisfazione del mister: “Vero, qualcosa nella testa dei ragazzi è cambiato”. Lo riporta il Corriere dello Sport.