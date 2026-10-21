Pedro Gonçalves si gioca tutto con la Fiorentina: Vanoli aspetta la svolta, ma il futuro del portoghese è ancora in bilico!

Fiorentina, Pedro Gonçalves deve convincere Paolo Vanoli dopo un avvio di stagione complicato: condizione fisica ancora lontana dal massimo e riscatto da 22,5 milioni tutto da conquistare
La Fiorentina aspetta il vero Pedro Gonçalves. Il fantasista portoghese, arrivato in estate dallo Sporting Lisbona, non è ancora riuscito a esprimere tutto il proprio potenziale in maglia viola. Una situazione che preoccupa Paolo Vanoli, intenzionato a recuperare un calciatore che potrebbe rivelarsi determinante per risollevare la stagione.
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Il tempo, però, comincia a stringere. Gonçalves deve ritrovare brillantezza e continuità, anche perché nei prossimi mesi si deciderà il suo futuro a Firenze.
Fiorentina, Pedro Gonçalves cerca la forma migliore: Vanoli lo aspetta
Il principale ostacolo per Pedro Gonçalves resta la condizione atletica. Il portoghese ha pagato una preparazione estiva incompleta, conseguenza della sua progressiva esclusione dai programmi dello Sporting.
Nemmeno le tre settimane di sosta hanno consentito al giocatore di raggiungere il livello fisico desiderato.
Contro il Como, Gonçalves ha disputato la sua prima partita da titolare, rimanendo in campo fino al 63° minuto. La prestazione ha però evidenziato difficoltà soprattutto nella gestione dei ritmi.
Finora il suo impiego complessivo in Serie A si limita a 117 minuti, un dato insufficiente per un calciatore chiamato a fare la differenza.
Fiorentina, Gonçalves tra qualità e difficoltà: i numeri contro il Como
Il talento offensivo non è in discussione. Gonçalves vanta 114 gol in carriera, dei quali 97 realizzati con lo Sporting Lisbona.
Anche contro il Como ha mostrato sprazzi interessanti, confezionando tre passaggi chiave e creando un’occasione importante.
A pesare negativamente sono state però le numerose palle perse, alcune delle quali hanno favorito le ripartenze avversarie.
Il portoghese deve ancora adattarsi alla maggiore intensità del campionato italiano, dove pressing e velocità delle giocate richiedono decisioni immediate.
Fiorentina, Pedro Gonçalves rischia la panchina contro l’Inter
In vista della trasferta contro l’Inter, Vanoli potrebbe nuovamente scegliere di utilizzare Gonçalves a partita in corso.
L’allenatore resta convinto delle sue qualità, ma vuole ritrovare un giocatore capace di garantire maggiore continuità e incidere concretamente negli ultimi trenta metri.
Fiorentina, riscatto Gonçalves da 22,5 milioni: le condizioni dell’accordo
Il futuro del portoghese dipenderà anche dalle condizioni del trasferimento.
Gonçalves è arrivato in prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze oppure della qualificazione alla Champions League.
Obiettivi che, attualmente, appaiono lontani.
La Fiorentina dovrà quindi valutare se investire 22,5 milioni di euro per acquistarlo definitivamente dallo Sporting.
Per convincere la società, Pedro Gonçalves dovrà cambiare passo. Le prossime settimane saranno fondamentali per dimostrare di poter diventare il protagonista offensivo che Firenze si aspettava.