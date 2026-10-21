Pagelle Inter Shakhtar Donetsk: ingenuità Bastoni, ma Carlos Augusto è ormai una certezza! VOTI

Pagelle Inter Shakhtar Donetsk: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 3ª giornata della League Phase di Champions League 2026/27
Pagelle Inter Shakhtar Donetsk: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 3ª giornata della League Phase di Champions League 2026/27
Inter: Martinez 6.5; Akanji 5.5, Bastoni 4, Carlos Augusto 7,5; Spence 5.5 (59′ Diouf 6), Barella 6.5, Çalhanoglu 6 (59′ Zielinski 6,5), Sucic 6, Dimarco 6 (59′ Bisseck 6); Bonny 6 (75′ Mkhitaryan 7), Thuram 6.
Shakhtar: Riznyk 6,5; Tobias 6,5, Bondar 5,5, Matviyenko 6,5, Pedro Henrique 6; Ocheretko 6,5 (72′ Isaque 6); Alisson 6,5 (83′ Bruninho SV), Pedrinho 6 (32′ Nazaryna 6,5), Marlon Gomes 6,5, Mendoza 5,5 (72′ Newertton 6); Kauã Elias 6 (72′ Traoré 6).