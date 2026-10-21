Torino, infortunio Rodriguez: Abate costretto a cambiare i piani? Tutte le soluzioni per la difesa granata, dal 3-5-2 al 4-4-2

Torino, lo stop di Ricardo Rodriguez apre nuovi scenari per Ignazio Abate: il tecnico granata valuta le alternative in difesa in vista della sfida contro il Monza

Brutte notizie per il Torino di Ignazio Abate, costretto a fare i conti con l’infortunio di Ricardo Rodriguez. Il difensore svizzero, tornato in granata dopo due stagioni al Real Betis, si è fermato per un problema muscolare che rischia di condizionare le prossime scelte tattiche dell’allenatore.

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Il club ha ufficializzato l’esito degli esami attraverso una nota pubblicata sul proprio sito.

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IL COMUNICATO DEL TORINO – «Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Ricardo Rodriguez hanno evidenziato una lesione tendinea di basso grado ai muscoli flessori della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio».

Finora l’ex Milan ha collezionato due presenze, contro Roma e Udinese.

Torino, infortunio Rodriguez: Abate può tornare alla difesa a tre

L’assenza dello svizzero potrebbe spingere Abate a riproporre il 3-5-2, modulo utilizzato nella prima parte della stagione.

La vittoria per 3-0 contro il Parma ha già fornito indicazioni importanti. In quell’occasione, la retroguardia era composta da Saúl Coco, Ardian Ismajli e Pietro Comuzzo, con Rodriguez inizialmente in panchina.

Una soluzione che garantirebbe continuità, senza richiedere particolari adattamenti. Tra le alternative figurano anche Eray Cömert e Cristiano Biraghi, quest’ultimo eventualmente utilizzabile sul centrosinistra.

Torino, chi sostituisce Rodriguez nel 4-4-2? Le alternative per Abate

Qualora il tecnico decidesse di confermare il 4-4-2, la principale candidatura per la fascia sinistra sarebbe quella di Cristiano Biraghi.

L’ex Fiorentina garantirebbe esperienza, qualità nei cross e capacità di accompagnare la manovra offensiva.

Un’altra possibilità porta a Niccolò Fortini, classe 2006 dotato di maggiore dinamismo, le cui condizioni andranno però valutate dopo l’assenza contro il Parma.

Più difficile l’ipotesi Alessio Cacciamani, impiegato prevalentemente in posizione avanzata. Sulla destra restano invece disponibili Belghali e Nathan Patterson.

Torino, Abate studia la difesa anti-Monza: quale modulo sceglierà?

In vista della sfida contro il Monza, in programma venerdì 23 ottobre, Abate dovrà decidere se confermare la linea a quattro oppure tornare stabilmente al 3-5-2.

Nel primo caso, Biraghi appare il sostituto più naturale di Rodriguez. Nel secondo, spazio al terzetto Coco-Ismajli-Comuzzo.

L’infortunio dello svizzero rappresenta dunque un contrattempo, ma potrebbe anche accelerare una nuova evoluzione tattica del Torino.