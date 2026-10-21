Como, via libera UEFA: Caqueret sostituisce Jesús Rodríguez in lista Champions

Il centrocampista francese sarà convocabile già per la sfida di stasera contro il Manchester United, dopo il lungo stop dell’esterno spagnolo

La UEFA ha approvato il cambio nella lista Champions presentata dal Como: Maxence Caqueret, centrocampista francese ex Lione, prende il posto di Jesús Rodríguez, esterno offensivo spagnolo fermato da un infortunio. Il via libera è arrivato a poche ore dalla sfida al Manchester United, in programma oggi alle 18.45 al Sinigaglia, e Caqueret è già stato convocato.

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Il dossier presentato in tempo

Il club lariano aveva avviato la procedura già nella serata di martedì 20 ottobre. Il regolamento europeo consente la sostituzione in caso di infortunio con uno stop di almeno 60 giorni, a patto di presentare la richiesta almeno 24 ore prima del calcio d’inizio. Per questo il Como ha depositato in tempo tutta la documentazione, compresi gli esami clinici che certificano l’entità dell’infortunio di Rodríguez, con tempi di recupero superiori ai due mesi. Cesc Fàbregas, allenatore catalano ed ex centrocampista di Arsenal e Barcellona, aveva spiegato che il giocatore si è fatto male calciando in porta a fine allenamento.

Chi è Caqueret

Il francese era rimasto fuori dalla lista iniziale per motivi di numero, ma negli ultimi turni di campionato aveva recuperato spazio, partendo titolare sia contro la Roma sia contro la Fiorentina. Con l’inserimento ufficiale può ora trovare i primi minuti in Champions League con la maglia lariana.

L’emergenza infortuni

Il cambio arriva in un momento complicato per la rosa comasca: nei giorni scorsi si sono fermati prima Moise Kean e Assane Diao, poi Couto, Chalobah e lo stesso Rodríguez. Con una squadra ridotta, Fàbregas deve quindi affrontare i Red Devils con meno opzioni del previsto e con un centrocampista in più disponibile, nel match di maggior prestigio dell’anno per il Como.