Bologna, Dovbyk si prepara alla grande occasione: l’infortunio di Piccoli cambia tutto! Palladino pronto a rilanciare l’ucraino

Bologna, Artem Dovbyk può tornare protagonista dopo un avvio di stagione complicato: l’infortunio di Roberto Piccoli apre le porte alla prima maglia da titolare col Cagliari
L’infortunio di Roberto Piccoli potrebbe rappresentare un’importante occasione di rilancio per Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino del Bologna, arrivato dalla Roma durante il mercato estivo, è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica e della continuità necessaria per tornare protagonista in Serie A.
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Finora il centravanti ha collezionato appena 100 minuti in campionato, senza partire mai titolare. Il suo bilancio comprende un gol pesantissimo contro il Sassuolo, quello del definitivo 2-2, ma anche prestazioni nelle quali non è riuscito a incidere.
Bologna, Dovbyk cerca il riscatto dopo le difficoltà alla Roma
Gli ultimi mesi non sono stati semplici per Dovbyk. Dopo la rete realizzata contro il Lecce con la maglia della Roma, nel gennaio scorso, un problema muscolare lo aveva costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.
Il successivo recupero e il poco spazio trovato con Gian Piero Gasperini avevano complicato ulteriormente la situazione.
Dopo il gol al Sassuolo, l’ucraino aveva ricordato quella esperienza: «Penso di essere migliorato dal punto di vista della mentalità».
Bologna, il retroscena di mercato: Dovbyk arrivato nell’operazione Castro
Il trasferimento in rossoblù è nato dall’interesse della Roma per Santiago Castro. Il Bologna aveva individuato proprio nell’attaccante ucraino il giocatore da ottenere nell’operazione.
Da allora Dovbyk ha lavorato per recuperare brillantezza, rinunciando anche agli impegni con la Nazionale per concentrarsi sulla preparazione a Casteldebole.
Durante la sosta aveva accusato un nuovo fastidio muscolare nell’amichevole contro l’Ascoli, successivamente superato.
Bologna, Palladino pensa a Dovbyk titolare contro il Cagliari
Nella partita contro l’Inter, Dovbyk è subentrato già nel primo tempo all’infortunato Piccoli, senza però riuscire a lasciare il segno.
Adesso lo scenario potrebbe cambiare. Raffaele Palladino ha bisogno di una soluzione offensiva affidabile e l’ucraino presenta caratteristiche differenti rispetto a Enem, garantendo maggiore presenza fisica in area di rigore.
La trasferta contro il Cagliari potrebbe quindi regalargli la prima maglia da titolare della stagione.
Per Dovbyk sarà un’occasione importante per dimostrare il proprio valore, ritrovare fiducia e diventare finalmente un punto di riferimento dell’attacco rossoblù.