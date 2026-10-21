Napoli, scontro durissimo tra Di Lorenzo e Bruscolotti: l’ex capitano attacca, la risposta social è una vera bordata!

Napoli, esplode la polemica tra Giovanni Di Lorenzo e Giuseppe Bruscolotti: l’ex capitano critica la leadership dello spogliatoio azzurro, ma l’attuale numero 22 non ci sta e replica duramente

Scoppia una clamorosa polemica in casa Napoli, con protagonisti due capitani appartenenti a epoche differenti della storia azzurra. Da una parte Giuseppe Bruscolotti, simbolo del primo Scudetto conquistato con Diego Armando Maradona, dall’altra Giovanni Di Lorenzo, protagonista dei due titoli nazionali vinti durante la gestione Aurelio De Laurentiis.

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Al centro dello scontro ci sono il difficile momento attraversato dalla squadra e la presunta mancanza di personalità all’interno dello spogliatoio. Le dichiarazioni dell’ex difensore non sono passate inosservate, provocando una replica particolarmente dura dell’attuale capitano.

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Napoli, Bruscolotti attacca lo spogliatoio: nel mirino Lukaku e De Bruyne

Intervenuto ai microfoni di SpazioNapoli, Bruscolotti ha analizzato le difficoltà degli azzurri, soffermandosi soprattutto sull’importanza dei leader all’interno del gruppo.

L’ex capitano ha evidenziato quanto, a suo giudizio, abbia pesato la partenza di Romelu Lukaku, esprimendo inoltre un’opinione negativa sull’atteggiamento di Kevin De Bruyne.

LE PAROLE DI BRUSCOLOTTI – «Secondo me la partenza di Lukaku non ci voleva, perché era un uomo di carisma e allo spogliatoio serviva. Io De Bruyne lo vedo, è uno dei tanti a cui non frega niente».

Parole che testimoniano la preoccupazione dell’ex difensore per la situazione attuale della squadra.

Napoli, Bruscolotti punge Di Lorenzo: la critica al capitano azzurro

L’affondo più pesante è arrivato però nei confronti di Giovanni Di Lorenzo, chiamato direttamente in causa per il suo ruolo di riferimento dello spogliatoio.

L’ATTACCO A DI LORENZO – «Lo stesso capitano, Di Lorenzo, è bravo sul campo», ha dichiarato Bruscolotti a SpazioNapoli, aggiungendo: «ma per il resto è poca roba».

Una valutazione durissima, arrivata da un calciatore che ha rappresentato per anni la leadership del Napoli.

Napoli, Di Lorenzo risponde a Bruscolotti: il messaggio social è durissimo

La reazione dell’attuale capitano non si è fatta attendere. Attraverso i social, Di Lorenzo ha risposto direttamente all’ex difensore, contestando soprattutto le considerazioni sulle dinamiche interne al gruppo.

LA RISPOSTA DI DI LORENZO – «Una cosa è certa: sarò poca roba ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall’esterno alimentando critiche inutili. Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario. Un abbraccio caro Bruscolotti».

Un messaggio netto, con il quale il numero 22 ha difeso il proprio ruolo e lo spogliatoio dalle accuse.

Napoli, tensione tra due capitani: la polemica accende il momento degli azzurri

Il confronto tra Bruscolotti e Di Lorenzo arriva in una fase particolarmente delicata per il Napoli, già al centro delle critiche per i risultati deludenti.

La vicenda ha inevitabilmente acceso il dibattito sulla leadership della squadra, trasformando un’analisi tecnica in uno scontro pubblico tra due figure simboliche della storia azzurra.

Un episodio che aggiunge ulteriore tensione a un ambiente chiamato soprattutto a ritrovare serenità e risultati sul campo.