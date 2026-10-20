Monza, l'exploit di Varela strega anche le big: le ultime

Media da urlo per il centravanti portoghese e riflettori del mercato accesi: ecco la verità sulle clausole del Benfica e l’assenza di recompra per i lusitani!

Tra le sorprese più lusinghiere di questo avvio di campionato in Serie A spicca senza dubbio il rendimento di Gustavo Varela, agile e cinico centravanti portoghese classe 2005. L’impatto del giovane attaccante con la maglia del Monza è stato devastante: viaggiando alla media realizzativa di quasi un gol a partita, il talento lusitano ha conquistato tutti per fiuto del gol, atletismo e completezza tecnica. Prestazioni d’alta scuola che hanno inevitabilmente acceso i riflettori dei principali top club italiani ed europei in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

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Il ruolo del Benfica e il meccanismo dei matching rights

Tra le società interessate all’evoluzione del giovane prospetto c’è inevitabilmente il Benfica, glorioso ed ambizioso club portoghese che ne deteneva il cartellino prima del trasferimento in Brianza e dopo l’esperienza in prestito al Gil Vicente. Nelle ultime ore si erano diffuse indiscrezioni dalla Portogallo circa un presunto diritto di recompra a favore delle Aquile di Lisbona, ma la situazione contrattuale è nettamente differente.

Stando a quanto risulta, il club lusitano non vanta alcuna opzione di riacquisto. Il Benfica conserva esclusivamente i matching rights, ovvero la facoltà di pareggiare eventuali offerte ufficiali presentate da altre società nei prossimi mesi.

L’affare del Monza: proprietà totale e valore futuro

La proprietà del cartellino appartiene a titolo definitivo e senza vincoli di riscatto al Monza, che lo ha prelevato in estate per circa 2 milioni di euro di parte fissa oltre a eventuali bonus. Un’operazione magistrale orchestrata dalla dirigenza brianzola, rivelatasi un autentico affare sia per il valore espresso sul terreno di gioco sia in ottica di plusvalenza finanziaria. Nell’accordo siglato con i lusitani è previsto unicamente il versamento al Benfica del 20% sulla futura plusvalenza da parte del club biancorosso.