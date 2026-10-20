Clamoroso al Real Madrid, Alexander-Arnold torna al Liverpool?

Tensione tra Trent Alexander-Arnold e José Mourinho: l’esterno inglese pensa all’addio e il Liverpool spinge per riportarlo ad Anfield!

Si preannuncia un clamoroso scenario di calciomercato sull’asse tra Madrid e Liverpool. Trent Alexander-Arnold, talentuoso ed estroso terzino inglese in forza ai Blancos, starebbe valutando un addio anticipato al Real Madrid a causa della crescente frustrazione maturata per la gestione tecnica all’interno dello spogliatoio e per il ridotto minutaggio concessogli nelle ultime uscite ufficiali. Lo riporta TeamTalk.

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Il feeling mai sbocciato con José Mourinho

Alla base del malcontento del laterale britannico ci sarebbe un rapporto incrinato e mai decollato con José Mourinho, pragmatico e pluri-decorato allenatore portoghese alla guida delle Merengues. Lo Special One ha spesso preferito altre opzioni tattiche sulla corsia destra, relegando in diverse occasioni il classe ’98 alla panchina. Un’esclusione costante dalle gerarchie dei titolari che ha alimentato le perplessità del giocatore, ormai sempre più convinto a valutare nuove soluzioni per il prosieguo della propria carriera.

Il Liverpool monitora la situazione per il grande ritorno ad Anfield

A cogliere al balzo l’opportunità potrebbe essere proprio il Liverpool, pronto a valutare un clamoroso ritorno a casa del suo ex capitano e simbolo. La dirigenza del club inglese sta seguendo con estrema attenzione l’evolversi della spaccatura tra il calciatore e la società madrilena: riabbracciare l’esterno rappresenterebbe un innesto di primissimo spessore tecnico e carismatico per la rosa dei Reds, oltre che un’operazione dal forte impatto emotivo per l’intera tifoseria di Anfield.