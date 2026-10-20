Portogallo, sanzione per CR7! Stop di 30 giorni e multa di 255 euro

Cristiano Ronaldo sanzionato dalla Federcalcio portoghese: squalifica e multa per aver lasciato il ritiro

Caso disciplinare rientrato con la sanzione minima in casa lusitana. La Federcalcio portoghese (FPF) ha annunciato la decisione formale nei confronti di Cristiano Ronaldo, leggendario e pluri-decorato attaccante portoghese nonché capitano della selezione lusitana, punito per aver abbandonato senza autorizzazione il ritiro della nazionale a Copenaghen, in Danimarca, durante l’ultimo ciclo di impegni internazionali dello scorso 30 settembre.

La decisione della FPF e la clemenza del Consiglio Disciplinare

Il Consiglio Disciplinare della Federazione calcistica portoghese ha comunicato la chiusura del procedimento, confermando l’applicazione di una sospensione di 30 giorni dall’attività con la rappresentativa nazionale e una multa simbolica pari a 255 euro (equivalenti a 2,5 Unità di Conto). Un provvedimento che rappresenta il minimo edittale previsto dal regolamento disciplinare (RDFPF, comma 1 dell’articolo 160), a fronte di una squalifica che sulla carta avrebbe potuto estendersi da un minimo di uno fino a un massimo di sei mesi.

Nel comunicato ufficiale rilasciato dall’organo federale si legge la motivazione della condanna: “Alla luce di quanto esposto e sulla base delle motivazioni presentate, il Consiglio disciplinare della Federazione calcistica portoghese, nell’ambito del presente procedimento, ritiene pienamente fondata l’accusa e, di conseguenza, condanna Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro per aver commesso, in un’unica occasione e intenzionalmente, l’infrazione disciplinare prevista e sanzionata dal comma 1 dell’articolo 160 del RDFPF, applicandogli una sospensione di 30 (trenta) giorni e, in aggiunta, una multa fissata in 2,5 UC, pari a 255,00 euro (duecentocinquantacinque euro)“.

Ronaldo arruolabile per i match decisivi di novembre

Nonostante il provvedimento inflitto al fuoriclasse di Madeira, la tempistica della sospensione permette alla formazione guidata da Jorge Jesus, tattico ed esperto selezionatore del Portogallo, di tira un sospiro di sollievo in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali. Avendo scontato la punizione nel mese di ottobre, il fenomeno lusitano sarà regolarmente a disposizione dello staff tecnico per i cruciali impegni di qualificazione in programma il 14 novembre contro la Danimarca e il 17 novembre contro il Galles.