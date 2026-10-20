Mercato Inter, Carlos Augusto sempre più decisivo: arriva una novità importante sul rinnovo, Fabrizio Romano svela tutto

Inter, Carlos Augusto continua a convincere Chivu con prestazioni di alto livello e il suo futuro potrebbe essere ancora a lungo nerazzurro: Fabrizio Romano aggiorna sui contatti per il rinnovo del brasiliano

Il momento di Carlos Augusto continua a regalare indicazioni positive all’Inter. L’esterno brasiliano si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nelle rotazioni di Cristian Chivu, dimostrando di poter incidere anche quando viene chiamato in causa a partita in corso. L’ultima conferma è arrivata nella trasferta di Bologna, dove il suo ingresso ha contribuito a cambiare gli equilibri della sfida.

Le prestazioni del classe 1999 non stanno passando inosservate, tanto che la società nerazzurra è al lavoro per definire il suo futuro. Carlos Augusto rappresenta una risorsa preziosa per duttilità, affidabilità e capacità di interpretare diverse posizioni sul terreno di gioco.

A fornire aggiornamenti sulla situazione contrattuale è stato Fabrizio Romano, intervenuto attraverso il proprio canale YouTube. L’esperto di mercato ha confermato che il dialogo tra le parti prosegue con continuità, senza che sia ancora stata raggiunta un’intesa definitiva.

PAROLE – «I contatti tra l’Inter e Carlos Augusto e i suoi agenti per il rinnovo stanno assolutamente continuando. Continua a sembrare folle a tanti che il Brasile non lo convochi: ma a livello di notizia l’Inter e Carlos Augusto avanzano sul rinnovo di contratto. Si sta andando avanti: contatti non arrivo a dire quotidiani, ma settimanali per riuscire a trovare la quadra».

Parole che confermano la volontà di proseguire le trattative e trovare un accordo soddisfacente. Per l’Inter, blindare Carlos Augusto significherebbe preservare un elemento importante dell’organico, capace di garantire alternative di qualità in una stagione ricca di impegni.