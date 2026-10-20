Giudice Sportivo Serie A: i provvedimenti della 7ª giornata

Serie A, i provvedimenti del Giudice Sportivo: multa e diffida per Paratici, ammende a Como e Napoli

Sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alla settima giornata di Serie A, un turno che ha lasciato in eredità diverse sanzioni per società, dirigenti e calciatori. Tra le decisioni più rilevanti spiccano le multe inflitte a Como, Napoli, Fiorentina e Venezia, oltre alla pesante ammenda con diffida nei confronti di Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina.

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Ammende ai club: Como la più colpita

La sanzione economica più elevata riguarda il Como, punito con un’ammenda di 8.000 euro per aver provocato un ritardo di circa quattro minuti nell’inizio del secondo tempo della sfida contro la Fiorentina. Per il club lariano si tratta inoltre di un episodio considerato recidivo dal Giudice Sportivo.

Multa di 7.000 euro invece per il Napoli, a causa del lancio di fumogeni da parte dei propri sostenitori durante la gara contro il Venezia. Sanzioni anche per Fiorentina e Venezia, entrambe colpite da ammende da 5.000 euro.

Completano il quadro le multe da 3.000 euro a Bologna, Sassuolo e Udinese, mentre il Milan dovrà versare 2.000 euro per un ritardo nell’inizio della gara.

Calciatori sanzionati: Thuram e Britschgi multati per simulazione

Tra i giocatori, spiccano le sanzioni nei confronti di Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, e Sascha Britschgi, calciatore del Parma, entrambi ammoniti e multati di 2.000 euro per simulazione all’interno dell’area di rigore avversaria.

Entrano inoltre nell’elenco degli ammoniti diversi protagonisti del campionato, tra cui Federico Bernardeschi, esterno offensivo del Bologna, Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan, Tommaso Pobega, mediano rossoblù, Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, e Niccolò Pisilli, giovane centrocampista della Roma.

Da segnalare anche la diffida per Leo Ostigard, difensore del Genoa, giunto alla quarta sanzione stagionale.

Paratici punito con ammenda e diffida

Il provvedimento più severo a livello individuale riguarda Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina. Il Giudice Sportivo gli ha inflitto una multa di 10.000 euro accompagnata da una diffida per aver contestato in modo ritenuto concitato e irrispettoso una decisione arbitrale durante l’intervallo della partita. La sanzione è stata aggravata dalla recidiva.

Le decisioni disciplinari arrivano al termine di una giornata particolarmente intensa di Serie A, che ha visto risultati importanti come il successo della Lazio contro la Juventus, la vittoria del Como sul campo della Fiorentina e il colpo esterno del Lecce a Udine.