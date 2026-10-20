Infortunio Alaba: ufficiale l’esito degli esami del top player dell’Udinese! Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere ai box

Infortunio Alaba: le condizioni del difensore dell’Udinese dopo lo stop contro il Lecce. Ecco l’esito degli esami

Piove sul bagnato in casa Udinese. Oltre alla pesante battuta d’arresto casalinga per 3-0 subita contro il Lecce al Bluenergy Stadium, la formazione friulana deve fare i conti con un pesante stop fisico nel proprio reparto arretrato. David Alaba, l’innesto di maggior spessore ed esperienza internazionale della rosa bianconera approdato in Friuli dopo il lungo ciclo vincente al Real Madrid, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare accusato proprio durante la sua prima presenza da titolare in campionato.

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Esordio amaro da titolare e cambio forzato nell’intervallo con Palma

La tanto attesa prima volta dal primo minuto per il difensore austriaco si è trasformata in un pomeriggio amaro per i colori bianconeri. Schierato dal tecnico Kosta Runjaic per conferire leadership e personalità a una squadra in cerca di punti preziosi in Serie A, Alaba ha accusato un fastidio nel corso della prima frazione di gioco. Il risentimento ha condizionato i movimenti del calciatore, inducendo lo staff tecnico a intervenire prima del rientro in campo per la ripresa.

All’intervallo, infatti, l’allenatore ha inserito Palma al posto dell’ex centrale dei Blancos. Se in prima battuta l’avvicendamento era parso riconducibile a valutazioni tattiche per tentare di scuotere una formazione apparsa in affanno, lo stesso Runjaic ha chiarito nel post-partita come il cambio fosse stato dettato esclusivamente dalle precarie condizioni fisiche del calciatore.

Il bollettino medico: risentimento al polpaccio destro e valutazioni settimanali

A fare piena luce sull’entità del problema è stata la stessa società attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali:

“Udinese Calcio comunica che David Alaba ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente.”

Per il club friulano si apre dunque una fase delicata. La retroguardia bianconera perde il proprio punto di riferimento difensivo in un momento critico della stagione, con una classifica che impone un repentino cambio di marcia. In attesa di monitorare l’evoluzione clinica nei prossimi controlli strumentali, Runjaic sarà chiamato a ridisegnare la linea difensiva per ritrovare equilibrio e solidità nelle imminenti sfide di campionato.