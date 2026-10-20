Bologna, tegola Piccoli: lesione muscolare! Quando torna

Si ferma Roberto Piccoli: lesione muscolare e circa tre settimane di stop per l’attaccante rossoblù. Tutti i dettagli

Brutte notizie per il Bologna, che dovrà rinunciare a Roberto Piccoli, attaccante italiano arrivato per rinforzare il reparto offensivo della squadra allenata da Raffaele Palladino, nelle prossime settimane. Gli esami effettuati dal giocatore dopo l’infortunio accusato durante la sfida di campionato contro l’Inter hanno infatti confermato un problema muscolare che lo costringerà a fermarsi.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

l centravanti rossoblù era stato costretto a lasciare il terreno di gioco nel corso del match a causa di un fastidio accusato alla coscia. Fin da subito lo staff medico del Bologna aveva deciso di monitorare con attenzione la situazione, rinviando ogni valutazione agli accertamenti strumentali effettuati nelle ore successive.

Gli esami confermano la lesione muscolare

Gli approfondimenti medici hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia destra, infortunio che obbligherà il giocatore a osservare un periodo di stop.

A ufficializzare le condizioni dell’attaccante è stato lo stesso Bologna attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali:

“In seguito a un risentimento accusato durante la partita contro l’Inter, Roberto Piccoli è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di 3 settimane“.

Palladino perde una pedina importante

L’assenza di Piccoli rappresenta una perdita significativa per il Bologna. L’attaccante era infatti una delle alternative offensive a disposizione di Palladino, tecnico che nelle prossime gare sarà chiamato a trovare soluzioni differenti per gestire le rotazioni del reparto avanzato.

Lo stop arriva inoltre in un periodo particolarmente intenso della stagione, con il Bologna impegnato su più fronti e chiamato a mantenere continuità di rendimento sia in campionato sia nelle altre competizioni.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Quando può tornare Piccoli

Le prime indicazioni parlano di un recupero previsto in circa tre settimane, tempistica che potrebbe portare il giocatore a saltare diversi impegni nelle prossime giornate di Serie A.

Naturalmente lo staff medico monitorerà costantemente l’evoluzione dell’infortunio, con l’obiettivo di evitare ricadute e permettere all’attaccante di rientrare soltanto una volta recuperata completamente la migliore condizione fisica.

Per il momento, però, il Bologna dovrà fare a meno di Piccoli e gestire l’emergenza offensiva senza uno dei propri riferimenti nel reparto avanzato.