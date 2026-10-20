Ausilio riparte dalla Premier League? Contatti in corso con il Tottenham

L’ex dirigente nerazzurro è pronto a tornare protagonista: osservati alcuni giocatori a Monza, mentre proseguono i contatti con gli Spurs per una possibile avventura in Premier League

Il futuro di Piero Ausilio potrebbe essere lontano dall’Italia. L’ex direttore sportivo dell’Inter è pronto a rimettersi in gioco e starebbe valutando una nuova esperienza professionale in Premier League, con il Tottenham tra le società coinvolte nei colloqui.

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Nella giornata di ieri, Ausilio è stato avvistato allo Stadio Brianteo, dove ha assistito alla sfida tra Monza e Cagliari. Una presenza che non è passata inosservata e che potrebbe essere legata alla sua attività di osservazione e valutazione dei calciatori.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il dirigente avrebbe seguito da vicino alcuni giocatori durante la partita, continuando così a monitorare il panorama calcistico in vista dei prossimi sviluppi professionali.

Dopo l’esperienza maturata all’Inter, Ausilio potrebbe dunque prepararsi a una nuova avventura all’estero. Il suo profilo, caratterizzato da una lunga esperienza nel mercato italiano e internazionale, potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per un club inglese alla ricerca di competenze nella gestione dell’area sportiva.

La pista inglese resta quindi da seguire con attenzione. Ausilio attende l’occasione giusta per tornare protagonista e la Premier League potrebbe offrirgli una nuova sfida, in un campionato dove programmazione, scouting e strategie di mercato assumono un ruolo sempre più centrale.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se i contatti con gli Spurs porteranno a una svolta concreta. Per ora, il futuro del dirigente resta aperto, con Londra che potrebbe diventare la sua prossima destinazione professionale.