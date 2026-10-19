Abate: «Simeone? È un leader e lavora per la squadra»

Il tecnico del Torino interviene a Sky Sport dopo il netto 0-3 contro il Parma firmato dalla doppietta di Simeone e dal gol di Che Adams

Il Torino conquista una vittoria di fondamentale importanza nel posticipo della settima giornata del campionato di Serie A, travolgendo con un perentorio 0-3 il Parma sul terreno di gioco dello stadio Tardini. A decidere una contesa dominata in lungo e in largo dalla compagine granata sono state la splendida doppietta d’autore messa a segno da Giovanni Simeone, grintoso ed opportunista attaccante argentino, e la stoccata rapace di Che Adams, letale ed incisivo centravanti scozzese.

L’analisi del tecnico granata ai microfoni di Sky Sport

Al termine della sfida, Ignazio Abate, dinamico ed emergente allenatore del Torino, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare l’ottima prova offerta dai suoi ragazzi.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Credo che abbiamo fatto una mezz’ora di alto livello. Nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo è uscito il parma e abbiamo difeso con ordine senza rischiare. All’inizio della ripresa loro sono andati forti: lì bisogna fare uno step per cercare di riprendere la partita. Mi porto a casa l’ordine, la voglia di portare a casa il risultato e di non prendere gol»

SIMEONE – «Sono felice per Simeone. La piazza gli chiedeva i gol ma lui ha sempre fatto un grande lavoro per la squadra. Ora che si è sbloccato sono ancora più contento. È un ragazzo che ha animo, lavora a testa a bassa. È un leader e lavora per la squadra. È un positivo dentro al gruppo. Ho tanti calciatore così, è un gruppo che ha valori. Ci vuole umiltà, bisogna migliorare e lavorare nel quotidiano»

PERRI – «Perri è arrivato gli ultimi giorni. È arrivato da infortunio, non era in perfetta forma. È arrivato in un nuovo paese e un nuovo campionato, non è facile. Ha sempre avuto la massima fiducia, è un ragazzo serio che lavora»

GRUPPO SQUADRA – «La piazza ci chiede questo spirito. Ogni giorno conosco il gruppo e ci stiamo stringendo di più, è l’aspetto più bello. Sono arrivati tanti ragazzi negli ultimi giorni. Siamo partiti con un’idea tattica diversa. Avendo cinque punte e abbiamo optato per la strada con due attaccanti. Poi ci bisogna conoscere, in campo fa la differenza. Lo spirito e il senso d’appartenenza stanno crescendo. Questa è la strada».

