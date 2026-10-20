Sampdoria Giampaolo, frenata improvvisa: l’accordo c’è, ma spunta un ostacolo. La situazione

Dopo l’intesa verbale tra la Sampdoria e Marco Giampaolo, emergono alcune problematiche che rallentano la trattativa: per il momento, la partenza dell’allenatore verso Genova resta bloccata



Sembrava tutto pronto per il ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria, ma nelle ultime ore la situazione ha subito un’improvvisa frenata. Dopo aver raggiunto un accordo verbale con il club blucerchiato, sono infatti emerse alcune problematiche che stanno complicando il percorso verso la conclusione dell’intesa.

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Al momento, dunque, il trasferimento dell’allenatore a Genova è bloccato e la situazione resta in evoluzione. Quello che sembrava un passo decisivo verso il ritorno del tecnico potrebbe richiedere ulteriori confronti per superare gli ostacoli emersi durante la trattativa.

A riportare gli aggiornamenti sulla vicenda è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, secondo cui, nonostante l’intesa verbale già raggiunta, sono sorte difficoltà che impediscono per ora a Giampaolo di partire alla volta del capoluogo ligure.

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Per la Sampdoria, la questione resta delicata: la necessità di definire rapidamente la guida tecnica si scontra con le problematiche emerse nelle ultime ore. La trattativa, tuttavia, non può essere considerata definitivamente chiusa, perché la situazione potrebbe ancora evolversi.

Le prossime ore saranno importanti per capire se le parti riusciranno a trovare una soluzione e a sbloccare l’operazione. I tifosi blucerchiati attendono aggiornamenti, mentre il possibile ritorno di Giampaolo resta in sospeso.

Per il momento, quindi, nessuna fumata bianca definitiva: l’accordo verbale rappresenta un punto di partenza, ma servirà superare gli ostacoli per trasformarlo in un’intesa concreta.