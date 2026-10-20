 Juventus, il futuro di Spalletti è un rebus: spunta un nome a sorpresa per la panchina, Conte resta sullo sfondo
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Juventus, il futuro di Spalletti è un rebus: spunta un nome a sorpresa per la panchina, Conte resta sullo sfondo

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Published 60 minuti fa il 20 Ottobre 2026
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Spalletti

Juventus, la posizione di Spalletti potrebbe tornare in discussione in caso di risultati negativi: secondo Repubblica, la dirigenza avrebbe individuato una possibile soluzione temporanea prima di avviare un nuovo progetto tecnico nella prossima stagione

Il futuro della panchina della Juventus potrebbe riservare sviluppi importanti nei prossimi giorni. La posizione di Luciano Spalletti resta al centro delle riflessioni sul progetto tecnico bianconero, soprattutto nell’eventualità di un peggioramento dei risultati. Secondo quanto riportato da Repubblica, la società starebbe valutando diversi scenari, con una soluzione a sorpresa qualora diventasse necessario un cambio di allenatore durante la stagione.

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Il nome individuato per un’eventuale gestione temporanea sarebbe quello di Stefano Pioli, che potrebbe assumere il ruolo di traghettatore fino al termine del campionato. Una scelta che consentirebbe alla dirigenza di affrontare l’emergenza senza compromettere la programmazione futura.

L’eventuale arrivo di Pioli rappresenterebbe infatti soltanto una soluzione provvisoria. Per la prossima stagione, la Juventus potrebbe orientarsi verso due profili differenti: Simone Inzaghi e Francesco Farioli. Entrambi figurerebbero tra i nomi valutati per aprire un nuovo ciclo tecnico, anche se non risultano confermate trattative ufficiali.

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Più complicata, invece, la pista che conduce ad Antonio Conte. L’ex allenatore e capitano bianconero non rappresenterebbe la prima scelta per un avvicendamento immediato, ma il suo nome potrebbe tornare d’attualità in circostanze particolarmente difficili.

Secondo la ricostruzione attribuita a Repubblica, soltanto un eventuale crollo dei risultati, accompagnato da una forte contestazione della tifoseria, potrebbe spingere John Elkann a intervenire direttamente, imponendo alla dirigenza una soluzione legata a Conte.

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