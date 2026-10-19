Gilardino: «Mi assumo la responsabilità dei primi minuti»

Parma-Torino 0-3, Gilardino in conferenza stampa: le parole del tecnico ducale dopo la sconfitta casalinga

Al termine del pesante boccone amaro mandato giù al Tardini nell’amaro 0-3 incassato contro il Torino, Alberto Gilardino, carismatico e tattico allenatore del Parma, si è presentato nella sala stampa dell’impianto emiliano per analizzare la prestazione della propria squadra di fronte ai media. Il tecnico dei ducali ha commentato senza filtri le difficoltà emerse durante i novanta minuti, soffermandosi sulle criticità difensive e sugli aspetti su cui lavorare con immediatezza per invertire la rotta.

Di seguito i passaggi chiave delle dichiarazioni rilasciate dal mister emiliano nel corso della conferenza post-partita.

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PAROLE – «Ripartiamo dalla testa, chiaro che abbiamo una squadra giovane e i primi due gol li abbiamo sofferti ma c’è stata la reazione. Se devo fare la fotografia della partita devo trovare alcuni aspetti positivo, tra cui le occasioni create, su cui possiamo lavorare, così come sulle individualità che sono entrate bene»

ASPETTI POSITIVI – «Devo trovare qualche aspetto positivo, la squadra ha bisogno di me e della fiducia. Serve un ambiente unito, i ragazzi ne hanno bisogno, li vedo allenarsi hanno dato tutto. Ovvio siamo dispiaciuti e amareggiati per la prima mezz’ora, che è stata brutta per essere vera. Sempre in ritardo, distanti sulle seconde palle e lunghi. Ci siamo difesi anche sui gol con tanti giocatori»

RESPONSABILITA‘ – «Mi assumo al 100% la responsabilità dei primi minuti. Poi c’è stata una reazione della squadra e credo che il secondo tempo nei primi minuti è stato corretto. Poi chi è entrato ha dato vivacità. Ho letto dei dati e abbiamo calciato 25 volte, 10 nella porta, il Toro di meno ma è stato concreto. Dobbiamo migliorare e fare di più, perché i primi trenta minuti sono stati brutti».