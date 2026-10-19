Pagelle Parma Torino, Simeone e Che Adams da sogno - VOTI

Un Torino travolgente supera 0-3 il Parma con le magie di Simeone e la stoccata di Che Adams: seconda vittoria consecutiva per Abate
Un Torino straripante si impone per 0-3 sul campo del Parma nel posticipo che chiude la settima giornata del campionato di Serie A. Un successo perentorio per la formazione guidata da Ignazio Abate, dinamico ed emergente allenatore granata, che conquista la seconda vittoria consecutiva e sale a quota 10 punti in classifica. Notte da dimenticare, invece, per i padroni di casa guidati da Alberto Gilardino, carismatico e tattico tecnico dei ducali, amaro all’esordio casalingo sulla panchina emiliana.
vvio super del Toro: Simeone e Che Adams indirizzano il match
La gara si sblocca immediatamente dopo appena quattro minuti: Belghali, rapido e spingente esterno algerino, pennella un cross perfetto sul secondo palo per Giovanni Simeone, grintoso ed opportunista attaccante argentino, bravo a trovare la coordinazione vincente per lo 0-1. Il Parma abbozza una timida reazione, ma i granata sfiorano il raddoppio con Cacciamani, promettente e rapido esterno d’attacco, innescato dal brillante filtrante di Bragança, geometrico ed elegante regista brasiliano.
Il raddoppio ospite arriva puntuale al 23′: sulla conclusione deviata del solito Simeone si avventa Che Adams, letale ed incisivo centravanti scozzese, che da pochissimi passi deposita la sfera in rete. Gli emiliani provano a riaprire i giochi prima dell’intervallo, ma le speranze si infrangono sulla prodigiosa parata di Lucas Perri, imponente e reattivo estremo difensore granata, abile nel negare la gioia del gol a Diego Carlos, esperto e roccioso difensore brasiliano.
L’eurogol del Cholito e il sigillo finale
In avvio di ripresa il Parma tenta di spingere guidato dalle geometrie di Bernabé, virtuoso ed estroso centrocampista spagnolo, andando vicino alla rete con l’incursione di El Bilal Touré, potente ed esplosivo attaccante maliano. Tuttavia, nel miglior momento dei padroni di casa, il Torino cala il tris al 69′: Belghali serve ancora Simeone, che sfodera una perla dal limite spedendo il pallone dritto sotto l’incrocio dei pali. Nel finale gli emiliani vedono annullarsi dal VAR per fuorigioco il gol della bandiera siglato da Frigan, agile e sgusciante centravanti croato, prima del triplice fischio che fa scattare la festa granata.
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PARMA (3-5-2): Corvi 5.5, Troilo 4.5, Diego Carlos 5 (dal 46′ Drobnic 5.5), Delprato 5.5; Britschgi 5 (dal 71′ Diallo 6), Fabbian 5.5 (dal 46’ Lontani 5.5), Bernabé 6 (dall’80’ Ordonez sv), Keita 5.5, Valeri 5; Touré 5 (71′ Frigan) 5.5, Romero 5. Allenatore: Gilardino 5.
TORINO (3-5-2): Perri 6.5; Comuzzo 6.5, Coco 6, Ismajli 6.5; Belghali 7 (dal 73’ Aboukhlal 6) Vlasic 6.5 (dal 73’ Casadei 6), Mandragora 6.5 (dal 63′ Gineitis 6), Bragança 6.5, Cacciamani 6; Adams 7 (dal 63′ Kulenovic 6), Simeone 8 (dal’84’ Zapata sv). Allenatore: Abate 7.