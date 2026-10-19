Pagelle Monza Cagliari, brilla Varela! Pisacane ko - VOTI

Doppietta del portoghese, gol anche di Kouadio e Robinson: prima vittoria con quattro reti di scarto in Serie A, e il Cagliari interrompe la sua serie positiva

Il Monza travolge il Cagliari e sale a 7 punti. Allo U-Power Stadium la squadra di Ivan Juric, allenatore croato, domina il lunch… meglio, la serata del lunedì, con un successo per 4-0 costruito a cavallo dei due tempi. Al 39′ sblocca Eddy Kouadio, difensore classe 2006, in ripartenza su assist di Dany Mota, attaccante portoghese. Al 47′ Gustavo Varela, centravanti classe 2005, raddoppia, poi al 66′ Jay Robinson, esterno offensivo, firma il tris su assist dello stesso Varela. All’79’ ancora Varela chiude i conti con un tap-in sul palo colpito da Robinson. Il Cagliari di Fabio Pisacane, squalificato e sostituito in panchina dal vice, crolla alla seconda sconfitta stagionale.

I record del Monza

La partita regala diversi primati. Il Monza ha vinto per la prima volta una gara di Serie A con almeno quattro gol di scarto. Mai prima d’ora, inoltre, i brianzoli avevano ottenuto più di quattro punti nelle prime sette giornate, tranne i nove del 2023/24. È anche la seconda vittoria interna consecutiva, dopo il 2-1 al Sassuolo, un dato che non si registrava dal novembre 2022, con Raffaele Palladino in panchina. E per la prima volta dall’ottobre 2024 la porta resta inviolata.

Varela, numeri da primato

Il giovane portoghese è il protagonista assoluto. Varela, con le doppiette a Sassuolo e Cagliari, è il primo giocatore del Monza in Serie A con più di una marcatura multipla. A 21 anni e 262 giorni è il più giovane a raggiungere quota cinque gol con i brianzoli, superando il record di Daniel Maldini. È anche il primo a segnare almeno cinque reti nelle prime sei presenze in A con questa maglia. Tra i giocatori che hanno superato i cinque gol nei campionati europei in corso, solo Lamine Yamal e Yassir Zabiri sono più giovani.

Kouadio e Mota

Kouadio, a 20 anni e 165 giorni, è il difensore più giovane a segnare con il Monza in Serie A. Mota, con gli assist contro Lazio e Cagliari, ha partecipato a un gol in due gare consecutive per la seconda volta in carriera.

Cagliari in difficoltà

Per i sardi è la prima volta dal 2024 che incassano più di tre reti in una gara di campionato, un dato che certifica la serata no della difesa rossoblù.

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MONZA – Törnqvist 7, Kouadio 7,5 (80′ Bakoune s.v.), Goglichidze 6,5, Carboni 6,5; Birindelli (cap) 7, Foe Ondoa 6,5, Akinsanmiro 6,5 (80′ Folorunsho s.v.), Mangas 6,5; Robinson 7(86′ Forson), Dany Mota 6,5 (63′ Colpani 6,5) ; Varela 8 (80′ Cutrone s.v.). All.: Ivan Juric 8.

CAGLIARI – Caprile 6; Zé Pedro 5 (67′ Sugawara 5,5), Mina 5, Rodriguez 5, Obert 5; Romano 5,5 (81′ Liteta SV), Winks 5 (81′ Deiola SV), Adopo 4,5; Maldini 5 (67′ Kevin Carlos 5); Mendy 5,5, Nzola 6 (53′ Fadera 6). Murelli 5