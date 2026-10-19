Sampdoria, esonerato Corradi: ora tocca a Giampaolo

La sconfitta interna con l’Arezzo è fatale al tecnico: blucerchiati ultimi in Serie B con 4 punti in sette giornate

La Sampdoria ha ufficializzato l’esonero di Bernardo Corradi. Decisiva la sconfitta casalinga per 2-1 contro l’Arezzo, la quinta in sette giornate, che lascia i blucerchiati all’ultimo posto in Serie B con appena 4 punti, a pari merito con il Catanzaro, e con la peggior difesa del campionato. L’esonero era già stato anticipato nelle ore precedenti ed è stato comunicato tramite una nota ufficiale.

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Il comunicato del club

La società ha ringraziato l’ex attaccante di Lazio e Juventus, già commissario tecnico dell’Italia Under 20, per l’impegno dimostrato, estendendo la gratitudine anche al suo vice Massimo Mutarelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore, entrambi ex centrocampisti. Il club ha poi precisato: “Il nuovo allenatore responsabile e lo staff tecnico verranno annunciati nelle prossime ore”.

Giampaolo verso il terzo mandato

Il nome scelto per la successione è quello di Marco Giampaolo, allenatore classe 1967, già sulla panchina doriana dal 2016 al 2019 e di nuovo nel 2022, con un passato anche a Milan e Torino. Il tecnico, libero dopo l’esonero dalla Cremonese a inizio stagione, è in dirittura d’arrivo per tornare a Marassi: la trattativa, secondo quanto riportato, è ai dettagli, con la società che sta definendo gli ultimi aspetti dell’accordo, tra cui una clausola.

Un avvio da dimenticare

La stagione blucerchiata è iniziata male e il ko contro l’Arezzo, maturato davanti al pubblico di casa, ha spento ogni margine di fiducia: oltre alla classifica, a pesare sono state le prestazioni difensive, con errori individuali che hanno condizionato più di una partita. Per la Sampdoria si tratta di un bilancio di un solo successo contro cinque sconfitte nelle prime sette gare.

Prossimo impegno

Il nuovo tecnico avrà poco tempo per lavorare: sabato i blucerchiati sono attesi dalla trasferta sul campo del Südtirol, occasione per cercare i primi punti dell’era Giampaolo e provare ad avviare la risalita.