Moviola Monza Cagliari: Calzavara senza casi. Gli episodi

Il posticipo del lunedì scorre via liscio per l’arbitro di Varese: gol regolari, nessun rigore e nessun intervento decisivo del VAR

Nel 4-0 con cui il Monza ha travolto il Cagliari nel posticipo della settima giornata, la moviola ha avuto poco lavoro. Andrea Calzavara, arbitro della sezione di Varese, classe 1993, ha diretto la gara senza particolari difficoltà, mentre i temi della serata sono stati soprattutto tecnici e legati alla prestazione dei brianzoli.

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La squadra arbitrale

Per il fischietto lombardo non era la prima volta con i sardi: lo aveva già incrociato a ferragosto in Coppa Italia contro l’Arezzo, in una gara in cui aveva prima concesso e poi revocato un rigore dopo l’intervento del VAR. Il Cagliari è stato inoltre privato in panchina di Fabio Pisacane, squalificato.

I gol, tutti regolari

Al 39′ il vantaggio di Kouadio, difensore del Monza, nasce da una combinazione con Dany Mota e non ha creato alcun dubbio. Regolari anche il 2-0 di Varela, centravanti dei padroni di casa, al 47′ su assist di Foe Ondoa, il 3-0 di Jay Robinson, esterno offensivo, al 66′ e il definitivo 4-0, ancora di Varela, al 79′: in quest’ultimo caso l’attaccante è andato in tap-in a porta vuota dopo il palo di Robinson.

L’unico episodio da segnalare

Il momento più discusso è il 51′, quando Elia Caprile, portiere del Cagliari, compie due interventi ravvicinati su Varela: le conclusioni non sono valse, ma il portoghese era comunque in posizione di fuorigioco, quindi l’azione è stata correttamente fermata dagli assistenti. Non ci sono stati rigori né richieste importanti di intervento da parte del VAR.

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I cartellini

Tre le ammonizioni: Winks, centrocampista inglese del Cagliari, al 76′ per un’infrazione; Birindelli, esterno del Monza, e Fadera, attaccante gambiano dei sardi, entrambi all’82’. Nessuna espulsione. La direzione di Calzavara, valutata con un giudizio ampiamente positivo dalla stampa, ha consentito alla partita di svilupparsi senza interruzioni particolari, lasciando spazio al dominio tecnico del Monza.