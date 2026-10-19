Juric: «Varela? Può migliorare ancora tanto»

Monza, Juric in conferenza stampa: le parole del tecnico biancorosso dopo la sfida contro il Cagliari

Al termine del match valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2026/2027 disputato contro il Cagliari, Ivan Jurić, intrepido e passionale allenatore del Monza, ha raggiunto la sala stampa per analizzare a caldo l’andamento dell’incontro di fronte ai media. Il tecnico della compagine brianzola si è espresso senza filtri sulla prova fornita dai suoi ragazzi, facendo il punto sia sull’atteggiamento agonistico mostrato in campo sia sulle risposte tattiche ottenute.

Di seguito le dichiarazioni integrali del mister biancorosso rilasciate nel corso del dibattito post-gara.

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ANALISI DELLA PARTITA – «Nel primo tempo è mancato qualcosa, molto meglio nella ripresa quando abbiamo capito la situazione ed abbiamo attaccato tantissimo. Varela? Può migliorare ancora tanto».

PRESTAZIONE DEL CAGLIARI – «Il Cagliari ha fatto molto meglio nel primo tempo, ed è stata dura. Ha giocatori forti, da Romano, a Mendy, a Nzola, a Maldini».

MARGINI DI MIGLIORAMENTO – «Non andrà sempre bene, quindi dovremo cercare di lavorare sempre al massimo».

GOL E TRANSIZIONI OFFENSIVE – «Ci concentriamo molto sotto questo aspetto. Cerchiamo di lavorare sulle situazioni di transazione e recupero palla per capovolgere subito l’azione».

GIUDIZIO SUL CAGLIARI – «Ha fatto la sua partita, è stata molto tosta. Ha creato, ma non capitalizzato, e nel calcio va così».