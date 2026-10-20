Beppe Signori torna in Nazionale: è stato nominato nuovo capo delegazione dell’Italia Under 20

Beppe Signori è il nuovo capo delegazione dell’Italia Under 20: il comunicato ufficiale della FIGC con tutti i dettagli

A oltre trent’anni dalle notti di Pasadena a USA ’94, il calcio italiano riabbraccia una delle sue icone più celebrate. Giuseppe Signori riparte ufficialmente dalla Nazionale: l’ex attaccante è stato nominato nuovo capo delegazione dell’Under 20, formazione guidata dal commissario tecnico Carmine Nunziata. Una designazione dal forte valore simbolico e sportivo, studiata dai vertici federali per mettere lo straordinario bagaglio di esperienza e senso dell’area di rigore dell’ex bomber a disposizione delle nuove leve del vivaio azzurro.

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L’investitura di Malagò e Ranieri: identità e crescita per i giovani

L’ufficializzazione dell’incarico porta la firma del commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò, d’intesa con Claudio Ranieri, direttore tecnico federale e presidente del Club Italia. Il numero uno di Via Allegri ha illustrato le motivazioni alla base di questa scelta, evidenziando il profilo umano e agonistico dell’ex centravanti:

“Siamo molto felici di accogliere Giuseppe Signori in FIGC, come capo delegazione della Nazionale Under 20. Beppe è stato uno dei più grandi attaccanti del nostro calcio, protagonista in Serie A e con la maglia azzurra, unendo talento, senso del gol e grande professionalità. Una storia umana e sportiva verso cui la Federazione è particolarmente sensibile. La sua esperienza, le sue competenze e l’entusiasmo con cui ha accettato questa nuova sfida saranno un valore importante per la crescita dei nostri giovani e per rafforzare il loro senso di appartenenza alla Nazionale”.

L’entusiasmo di Signori e un’eredità da 188 gol in Serie A

Pronto a calarsi nella nuova dimensione dirigenziale, l’ex attaccante ha manifestato tutta la propria soddisfazione per il ritorno a Coverciano:

“Tornare in azzurro è un’emozione speciale e un grande motivo d’orgoglio. Metterò la mia esperienza a disposizione dei ragazzi dell’Under 20, accompagnandoli in questo percorso di maturazione e aiutandoli a fare l’ultimo passo verso il loro grande sogno, così da essere in grado di affrontare il salto verso palcoscenici di alto livello. Ringrazio il presidente Malagò per avermi offerto questa possibilità. Sono molto motivato e desideroso di poter offrire il mio contributo alla FIGC e alla maglia azzurra”.

Nato ad Alzano Lombardo nel 1968, Signori è stato uno degli attaccanti italiani più prolifici e spettacolari della sua epoca. Dopo l’affermazione nello storico Foggia dei miracoli di Zdeněk Zeman, è divenuto il simbolo indiscusso della Lazio negli anni Novanta, conquistando per ben tre volte la classifica marcatori della massima serie (1992/93 con 26 reti, 1993/94 con 23 e 1995/96 con 24) e siglando 127 reti in biancoceleste. Con 188 gol in 344 presenze — decimo marcatore di tutti i tempi della Serie A — e dopo le fortunate stagioni con Sampdoria e Bologna (84 reti complessive), “Beppegol” mette ora la sua storia azzurra (28 presenze, 7 gol e l’argento mondiale del 1994) al servizio delle promesse del nostro calcio.