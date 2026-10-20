Infortunio Lassana Coulibaly: tegola per il Lecce! C’è lesione, ecco quando tornerà in campo il centrocampista

Infortunio Lassana Coulibaly: il Lecce ha reso noto l’esito ufficiale degli esami del centrocampista! Ecco quanto starà fuori

Non arrivano buone notizie per il Lecce dopo il convincente successo esterno conquistato contro l’Udinese. Attraverso una nota ufficiale diramata nelle scorse ore, la società salentina ha comunicato l’esito degli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto Lassana Coulibaly. Il centrocampista maliano, costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco al Bluenergy Stadium a ridosso della conclusione della prima frazione, ha riportato un problema muscolare che lo costringerà a un periodo di riposo forzato, privando il reparto mediano giallorosso di una pedina fondamentale in vista dei prossimi appuntamenti di Serie A.

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Il responso degli esami strumentali: lesione di primo grado

La dinamica dell’infortunio aveva subito destato preoccupazione nello staff tecnico leccese, con il giocatore costretto ad alzare bandiera bianca prima del rientro negli spogliatoi per l’intervallo. Per verificare la reale entità del danno, il calciatore ha sostenuto esami clinici specifici all’inizio della settimana. Il quadro è stato formalizzato dal club attraverso la consueta nota medica:

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lassana Coulibaly si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra.”

Tempi di recupero e la tabella di marcia verso il rientro

Il referto medico impone uno stop stimato in circa due settimane. Il programma riabilitativo è già scattato sotto la stretta supervisione dell’équipe medica del club pugliese, che valuterà con estrema meticolosità l’evoluzione del quadro clinico nei prossimi giorni. L’obiettivo primario è favorire una cicatrizzazione ottimale della fibra muscolare ed evitare ricadute premature, garantendo il recupero pieno della condizione atletica senza forzature.

Se la tabella di marcia verrà rispettata senza intoppi, Coulibaly potrebbe tornare a disposizione per la sfida di campionato contro il Genoa, in programma il prossimo 1° novembre.

L’impatto sulla mediana giallorossa

L’assenza del nazionale maliano priva il centrocampo salentino di una consistente dose di muscoli, recupero palloni e fisicità, caratteristiche essenziali per garantire equilibrio tattico nelle due fasi di gioco. In attesa del suo pieno reintegro, Di Francesco sarà chiamato a rimodulare le gerarchie della zona mediana, individuando le giuste contromisure per mantenere inalterata la solidità mostrata nelle recenti uscite stagionali.