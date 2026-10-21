Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni della 8ª giornata

Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni della 8ª giornata del campionato 2026/27. Chi è stato scelto per tutte le partite
Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 8ª giornata di Serie A del campionato 2026/2027.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
TORINO – MONZA Venerdì 23/10 h. 20.45
ZANOTTI
LO CICERO – LAGHEZZA
IV: MASSA
VAR: MASSIMI
AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI – BOLOGNA Sabato 24/10 h. 15.00
BONACINA
CECCONI – VECCHI
IV: LA PENNA
VAR: VOLPI
AVAR: DI PAOLO
COMO – SASSUOLO Sabato 24/10 h. 15.00
DI MARCO
MORO – CORTESE
IV: COLLU
VAR: PICCININI
AVAR: FABBRI
NAPOLI – ROMA Sabato 24/10 h. 18.00
COLOMBO (foto)
BINDONI – ROSSI M.
IV: SACCHI J.L.
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA
LAZIO – PARMA Sabato 24/10 h. 20.45
ARENA
CECCON – CEOLIN
IV: DOVERI
VAR: SANTORO
AVAR: MAZZOLENI
INTER – FIORENTINA h. 12.30
MARIANI
ALASSIO – ROSSI C.
IV: ZUFFERLI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
ATALANTA – FROSINONE h. 15.00
MARINELLI
BACCINI – ROSSI L.
IV: PAIRETTO
VAR: DIONISI
AVAR: GARIGLIO
GENOA – VENEZIA h. 15.00
SOZZA
PASSERI – TRINCHIERI
IV: MARCHETTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
LECCE – JUVENTUS h. 18.00
MARESCA
MONDIN – BARONE
IV: FELICIANI
VAR: PATERNA
AVAR: BARONI
UDINESE – MILAN h. 20.45
MARCENARO
COLAROSSI – COSTANZO
IV: AYROLDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO