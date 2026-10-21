Scandalo calcioscommesse in Turchia: sospesi per 45 giorni 147 dirigenti

La commissione disciplinare federale chiude l’esame di 448 posizioni: 301 dirigenti prosciolti per mancanza di elementi

Il calcio turco affronta un nuovo capitolo del suo scandalo scommesse. La commissione disciplinare della Federazione (TFF), il Professional Football Disciplinary Board, ha sospeso per 45 giorni 147 tra dirigenti ed ex dirigenti di club, ritenuti responsabili di aver violato le norme federali sulle scommesse. Durante la sospensione non potranno svolgere alcuna funzione nel mondo del calcio.

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Il nome più illustre: Ertuğrul Doğan

Tra i sanzionati figura Ertuğrul Doğan, presidente del Trabzonspor, club storico della Süper Lig, il massimo campionato turco. Secondo la stampa locale, il provvedimento è stato adottato in base agli articoli 57/2 e 13 del regolamento disciplinare federale. Insieme a lui è stato punito anche il vicepresidente del club, Zeyyat Kafkas.

Dalle 448 segnalazioni alle 147 sanzioni

Il procedimento era partito a settembre, quando la TFF aveva sospeso in via provvisoria 448 dirigenti ed ex dirigenti che, nei cinque anni precedenti, avevano ricoperto incarichi nelle prime due divisioni nazionali. L’esame delle singole posizioni, concluso martedì, ha stabilito che 147 persone avevano effettivamente violato le regole. Per le altre 301 il PFDK ha deciso di non procedere, ritenendo insufficienti gli elementi raccolti.

Un giro di vite che si allarga

La decisione si inserisce in un percorso di controlli rafforzati dopo lo scandalo emerso lo scorso anno, che aveva già portato alla sospensione di 149 arbitri e 1.204 calciatori, con durate variabili in base alle violazioni. Le nuove sanzioni estendono quindi le conseguenze dell’inchiesta anche ai vertici amministrativi dei club, confermando che arbitri, giocatori e dirigenti delle principali categorie sono ormai tutti coinvolti.

La linea della Federazione

La TFF ribadisce la volontà di intervenire sulle violazioni del divieto di scommessa anche quando non emergono prove di manipolazione dei risultati. Un approccio in linea con le regole di FIFA e UEFA, che vietano ai tesserati di partecipare a qualsiasi attività legata alle scommesse sul calcio.