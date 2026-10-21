Milan, Nkunku rompe il silenzio sul futuro: il francese ha già deciso! Le parole sul Lipsia e il messaggio ai rossoneri

Milan, Christopher Nkunku parla del suo futuro e dell’esperienza al Lipsia: l’attaccante francese chiarisce le proprie intenzioni, mentre resta aperta la questione tra i due club

Il futuro di Christopher Nkunku potrebbe essere ancora lontano dal Milan. L’attaccante francese, attualmente in prestito al Lipsia, ha rilasciato una lunga intervista a SportBild, soffermandosi sulla propria esperienza in Germania, sul rapporto con l’ambiente tedesco e sulle prospettive per le prossime stagioni.

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Il calciatore, il cui cartellino appartiene ancora al Milan fino al giugno 2030, non ha nascosto il desiderio di proseguire la propria avventura al Lipsia, club nel quale aveva già vissuto alcune delle stagioni più importanti della sua carriera.

Una presa di posizione che potrebbe influenzare le future strategie di mercato della società rossonera.

FUTURO AL LIPSIA – «A Lipsia sono molto felice, conosco la città e il club, sono a mio agio con tutto e tutti. E’ un posto speciale per me. Qui ho vissuto momenti molto significativi della mia carriera e della mia vita. Ho passato quattro anni splendidi, i tifosi mi vogliono bene e l’atmosfera è familiare. Tutto questo significa molto per me. Futuro? Siamo solo all’inizio della stagione, fosse per me resterei a lungo. Ma in una situazione del genere i due club devono trovare un accordo, non dipende solo da me.»

Le dichiarazioni di Nkunku evidenziano un legame ancora molto forte con il club tedesco, dove l’attaccante ha ritrovato un ambiente familiare e nel quale vorrebbe costruire il proprio futuro.

La sua volontà, tuttavia, non sarà sufficiente per definire un eventuale trasferimento definitivo. Servirà infatti un’intesa tra Milan e Lipsia, considerando la durata del contratto che lega il francese ai rossoneri.

Nel corso dell’intervista a SportBild, il classe 1997 ha affrontato anche il tema della Nazionale francese, raccontando la propria ammirazione per Zinedine Zidane e confermando l’ambizione di tornare a vestire la maglia dei Bleus.

ZIDANE E RITORNO IN NAZIONALE – «Zidane è una leggenda, è il più grande calciatore che la Francia abbia mai avuto. Tutti lo adorano. Quando ero piccolo, era uno dei miei modelli di riferimento, ricordo benissimo il Mondiale 2006. Voglio tornare in nazionale, non ci sono dubbi».

Per Nkunku, dunque, gli obiettivi sono chiari: trovare continuità con il Lipsia e riconquistare un posto nella Francia. Il Milan, nel frattempo, dovrà valutare come gestire il futuro di un giocatore che ha manifestato apertamente la propria preferenza per una permanenza in Germania.