Roma-Slovan Bratislava, caos all’Olimpico: scontri tra ultras e polizia, un agente ferito! Ora il club slovacco rischia una pesante sanzione

Roma-Slovan Bratislava, violenti disordini nel settore ospiti durante la sfida di Champions League: lancio di oggetti, aggressioni alle forze dell’ordine e momenti di grande tensione sugli spalti

La sfida di Champions League tra Roma e Slovan Bratislava è stata caratterizzata da gravi episodi di violenza sugli spalti dello Stadio Olimpico. Poco dopo l’inizio del secondo tempo, alcuni sostenitori della formazione slovacca hanno provocato disordini che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

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Gli incidenti hanno coinvolto il settore ospiti, occupato da circa duemila tifosi dello Slovan Bratislava, trasformando una serata di calcio in un momento di forte tensione.

Roma-Slovan Bratislava, cosa è successo nel settore ospiti

La situazione è degenerata poco prima della quarta rete realizzata da Donyell Malen.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, alcuni ultras slovacchi avrebbero tentato di raggiungere la Curva Nord, occupata dai sostenitori della Roma.

Sono seguiti lanci di oggetti, colpi alle vetrate e scontri con gli agenti, intervenuti per impedire che la situazione peggiorasse.

Roma-Slovan Bratislava, polizia aggredita: un agente rimane ferito

Durante i disordini, alcuni tifosi avrebbero sottratto a un poliziotto uno scudo protettivo, successivamente lanciato verso il settore avversario.

Anche due manganelli sarebbero finiti nelle mani degli ultras, protagonisti di ulteriori aggressioni contro le forze dell’ordine.

Gli scontri sono proseguiti per circa dieci minuti. Un agente è rimasto ferito ed è stato accompagnato fuori dai colleghi.

Roma-Slovan Bratislava, possibili sanzioni per il club slovacco

Dopo i momenti di maggiore tensione, la situazione è progressivamente tornata alla normalità.

Gli episodi potrebbero però avere conseguenze disciplinari per lo Slovan Bratislava.

Il club slovacco rischia infatti un divieto di trasferta per diverse giornate, una possibile sanzione legata alla gravità dei comportamenti registrati all’Olimpico.