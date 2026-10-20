Sergio Rico, rapina shock in casa: malviventi incappucciati

Il portiere, ex Siviglia e PSG, vittima di un assalto a Bollullos de la Mitación: la Guardia Civil indaga e valuta un collegamento con altri colpi a calciatori

Momenti di paura per Sergio Rico, portiere spagnolo classe 1993, ex di Siviglia e Paris Saint-Germain e oggi svincolato. Lunedì 19 ottobre, intorno alle 22, un gruppo di uomini incappucciati ha fatto irruzione nella sua abitazione a Bollullos de la Mitación, nella provincia di Siviglia, approfittando degli allarmi disattivati perché la famiglia stava cenando.

Come si è svolta la rapina

Secondo le ricostruzioni, i malviventi, cinque uomini a volto coperto e armati, sono entrati dalla porta principale. In casa c’erano Rico, la moglie Alba Silva, i due figli, la suocera e la domestica. La famiglia si è rifugiata e chiusa a chiave in una stanza, ma gli assalitori avrebbero abbattuto la porta, portando via oggetti di valore prima di fuggire. Alcuni media spagnoli riferiscono di violenze sulla coppia e sui familiari, mentre il portiere ha smentito la versione del “brutale pestaggio” circolata nelle prime ore. La famiglia ha denunciato i fatti e resta sotto shock.

Indagini in corso

La Guardia Civil sta lavorando per identificare i responsabili e verificare eventuali collegamenti con altri colpi nelle ville della zona dell’Aljarafe, dove vivono diversi personaggi noti. Secondo alcuni media, tra gli elementi esaminati ci sarebbe la presunta fuga di informazioni sensibili sulle abitazioni delle persone più in vista della zona.

Una serie di episodi simili

Non è un caso isolato: pochi giorni fa Antony, esterno brasiliano del Betis, aveva subito un furto in casa mentre la squadra giocava la sfida di Champions League contro il Porto. Nello stesso periodo è finito nel mirino dei ladri anche Peter Gulácsi, portiere ungherese del Villarreal, in un clima di crescente preoccupazione tra i professionisti del calcio spagnolo, spesso colpiti proprio durante le partite.