Calciomercato Juventus, occhi sul nuovo bomber italiano: Raimondo incanta in Serie A! I bianconeri preparano la strategia per il colpo

Calciomercato Juventus, Antonio Raimondo finisce nel mirino dei bianconeri dopo un inizio di stagione straordinario con il Frosinone: sette gol in sette partite

La Juventus guarda al futuro e mette nel mirino uno dei giovani attaccanti italiani più interessanti del momento. Si tratta di Antonio Raimondo, centravanti classe 2004 di proprietà del Bologna, attualmente in prestito al Frosinone, dove sta vivendo un avvio di stagione particolarmente brillante.

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Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli osservatori bianconeri stanno seguendo con grande attenzione la crescita del giocatore, protagonista di numeri importanti nelle prime giornate di Serie A.

Calciomercato Juventus, Raimondo sorprende tutti: sette gol in sette partite

L’impatto di Raimondo con il campionato è stato straordinario. L’attaccante ha realizzato sette reti nelle prime sette giornate, dimostrando una notevole capacità realizzativa e attirando l’interesse di diversi osservatori.

A impressionare particolarmente è stata la tripletta contro il Sassuolo, prestazione che ha ulteriormente aumentato la visibilità del giovane centravanti.

La Juventus considera il classe 2004 un profilo coerente con la propria strategia di mercato, orientata a ringiovanire la rosa e valorizzare i migliori talenti italiani.

Calciomercato Juventus, Raimondo nel mirino: perché l’affare può slittare all’estate

Nonostante il crescente interesse, un’operazione durante la sessione invernale appare complicata.

Il Frosinone considera Raimondo un elemento fondamentale per raggiungere l’obiettivo della salvezza e difficilmente accetterebbe di privarsene a gennaio.

Per questo motivo, secondo Tuttosport, la Juventus potrebbe programmare un eventuale affondo nella prossima estate, quando sarà possibile valutare con maggiore attenzione il futuro dell’attaccante.

Calciomercato Juventus, il Bologna e Alessandro Lucci possono essere decisivi

Un ruolo centrale nella possibile trattativa spetterà inevitabilmente al Bologna, proprietario del cartellino del calciatore.

La società rossoblù dovrà decidere se puntare su Raimondo per il proprio progetto tecnico oppure valutare eventuali offerte.

Da seguire anche la posizione dell’agente Alessandro Lucci, che in passato ha già concluso importanti operazioni con la Juventus.

Calciomercato Juventus, Raimondo osservato speciale: il piano bianconero

Per il momento non risultano accordi definiti, ma l’interesse della Juventus rappresenta un segnale importante per il futuro del giovane attaccante.

Raimondo resta concentrato sulla stagione con il Frosinone, determinato a contribuire alla permanenza della squadra in Serie A.

I bianconeri continueranno a monitorarne le prestazioni: se il rendimento dovesse confermarsi su questi livelli, il suo nome potrebbe diventare uno dei più interessanti del prossimo calciomercato estivo.