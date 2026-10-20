Turchia, Sergen Yalcin è il nuovo commissario tecnico: sostituisce Montella e firma un quadriennale. «Yildiz e Güler saliranno di 2-3 livelli»

Turchia, Sergen Yalcin è ufficialmente il nuovo ct al posto dell’esonerato Montella. Il comunicato e tutti i dettagli

Cambio della guardia sulla panchina della Nazionale turca. Dopo la separazione ufficiale da Vincenzo Montella — esonerato a seguito dell’eliminazione nella fase a gironi ai Mondiali e delle quattro sconfitte consecutive maturate nell’ultima finestra internazionale —, la Federazione Calcistica Turca (TFF) ha scelto di ripartire dall’orgoglio nazionale. La guida tecnica della selezione con la mezzaluna è stata affidata ufficialmente a Sergen Yalcin, figura carismatica e tra le più leggendarie del calcio anatolico. Il neo commissario tecnico, 53 anni, ha sottoscritto insieme al proprio staff un contratto su base quadriennale, con il compito di aprire un ciclo competitivo a lungo raggio.

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La leggenda dei “Quattro Grandi” e la storia scritta al Beşiktaş

Nato a Istanbul nel 1972, Yalcin vanta un percorso straordinario che lo ha reso un’icona trasversale. Cresciuto nel vivaio del Beşiktaş, con cui ha vinto quattro campionati e due Coppe di Turchia prima di arricchire la bacheca con altri due titoli al Galatasaray, ha conquistato il primato storico di essere stato il primo calciatore a militare in tutti e quattro i colossi nazionali: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray e Trabzonspor. Con la maglia della Nazionale A conta 37 presenze e 5 reti, oltre alla partecipazione agli Europei del 1996 e del 2000.

Intrapresa la carriera in panchina attraverso una lunga gavetta in Süper Lig, nel 2020/21 ha firmato il capolavoro alla guida del Beşiktaş conquistando il double campionato-coppa: un’impresa che lo ha reso il primo e unico nella storia del club a vincere il titolo nazionale sia da calciatore che da allenatore.

Le prime parole del CT: la difesa del gruppo e il valore di Yıldız e Güler

Intervenuto ai microfoni di KAFA Spor nella sua prima intervista da commissario tecnico, Yalcin ha blindato i suoi giovani fuoriclasse, chiedendo compattezza ai tifosi ed esaltando il valore di elementi come Kenan Yildiz e Arda Güler in vista della delicata sfida contro il Belgio:

“Ci aspettiamo il sostegno di tutti. Sostenete i ragazzi. Un calciatore della nazionale non viene fischiato. Questi ragazzi giocheranno agli Europei, alla Coppa del Mondo. Le cose non vanno sempre bene, possono andare anche male. Ma noi usciremo sempre più forti. Kenan Yıldız è uno dei giocatori più importanti e preziosi della Nazionale. Questi sono ancora giovani. Continueranno a migliorare e crescere, lo stesso vale per Arda Güler. Avranno qualche difficoltà da giovani, ma dopo un po’ di esperienza il loro gioco salirà di 2-3 livelli. Questi ragazzi stanno piano piano entrando nella fase dell’esperienza. Conosco tutti i giocatori. Con un programma un po’ accelerato ci prepareremo per la partita contro il Belgio”.