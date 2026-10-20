Infortunio Jesus Rodriguez, che tegola per il Como: lungo stop e corsa contro il tempo per la lista UEFA. Chi lo sostituisce

Infortunio Jesus Rodriguez, il Como perde per due mesi il suo calciatore. Ecco chi lo sostituisce in lista UEFA

Doccia fredda in casa Como alla vigilia dell’attesissimo appuntamento di Champions League contro il Manchester United allo stadio Giuseppe Sinigaglia. La formazione lariana deve fare i conti con un grave infortunio che priva improvvisamente il tecnico Cesc Fabregas di una pedina fondamentale per le rotazioni offensive: Jesús Rodriguez ha riportato un problema fisico di notevole entità durante l’ultima seduta di rifinitura, con tempi di recupero stimati in almeno sessanta giorni. L’annuncio è arrivato direttamente dalla voce dell’allenatore catalano nel corso della conferenza stampa pre-partita: “Ha calciato in porta a fine allenamento e si è fatto male. Starà fuori almeno due mesi”.

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Il regolamento UEFA: cambio in extremis concesso per stop oltre i 60 giorni

Una diagnosi pesante che apre tuttavia uno scenario normativo d’emergenza per la dirigenza biancoblù. I regolamenti federali della UEFA disciplinano infatti con precisione le situazioni di forza maggiore legate a infortuni di lunga degenza: una società impegnata nelle competizioni continentali ha la possibilità di modificare la propria Lista A qualora un calciatore subisca un danno fisico documentato che ne pregiudichi l’impiego per un periodo pari o superiore a due mesi (60 giorni).

L’iter burocratico impone tempistiche serrate: la documentazione medica dettagliata e la relativa istanza di sostituzione devono essere formalizzate e convalidate dagli organi competenti entro il limite perentorio di 24 ore prima del fischio d’inizio della partita. Per il management comasco è dunque scattata un’autentica corsa contro il tempo per trasmettere tutti i referti strumentali e ottenere il via libera da Nyon prima della sfida ai Red Devils.

Il ballottaggio: Caqueret favorito su Addai per completare la rosa

Sul piano delle scelte tecniche, l’intenzione del club è quella di sfruttare immediatamente lo slot lasciato vacante dallo spagnolo per irrobustire l’organico a disposizione della guida tecnica. I profili al vaglio per l’avvicendamento sono due, con gerarchie già delineate: in pole position figura Maxence Caqueret. Il centrocampista francese, escluso a sorpresa nell’elenco iniziale, rappresenta la soluzione ideale per garantire equilibrio, qualità di palleggio ed esperienza internazionale nella mediana lariana.

La seconda opzione porta invece al nome di Addai, profilo offensivo utile a preservare le opzioni di ruolo sugli esterni. Le prossime ore saranno determinanti per sciogliere le riserve e consegnare la lista definitiva.