PSG, Kvaratskhelia shock: rottura del crociato e stagione finita! Il comunicato ufficiale, operazione imminente e altre due tegole per i parigini

PSG, gravissimo infortunio per Khvicha Kvaratskhelia contro il Barcellona: gli esami confermano la rottura del legamento crociato anteriore. L’ex Napoli dovrà operarsi

Bruttissime notizie per il Paris Saint-Germain e per Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano, ex protagonista con la maglia del Napoli, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la sfida di Champions League contro il Barcellona.

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Un infortunio gravissimo, che mette anticipatamente fine alla stagione del calciatore. A confermare la diagnosi è stato direttamente il PSG, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato dopo gli accertamenti medici.

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Infortunio Kvaratskhelia, rottura del crociato contro il Barcellona

L’episodio si è verificato durante la partita contro il Barcellona, quando Kvaratskhelia ha accusato un problema al ginocchio che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco prima del previsto.

Gli esami strumentali effettuati successivamente hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, rendendo necessario un intervento chirurgico.

Una diagnosi che rappresenta una pesantissima battuta d’arresto per il talento georgiano, costretto ad affrontare un lungo periodo di riabilitazione prima di poter tornare a disposizione.

PSG, il comunicato ufficiale sull’infortunio di Kvaratskhelia

Il club parigino ha confermato la necessità dell’operazione attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali.

IL COMUNICATO DEL PSG – «Vittima di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la partita di ieri contro il Barcellona, Khvicha Kvaratskhelia sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni.»

Il calciatore dovrà quindi sottoporsi all’operazione prima di iniziare il percorso di recupero.

Non è stata ancora indicata una data precisa per il rientro, ma la gravità dell’infortunio rende impossibile il ritorno in campo nel corso della stagione.

PSG, non solo Kvaratskhelia: si fermano anche Dembélé e Marquinhos

L’infortunio dell’ex Napoli non rappresenta l’unica cattiva notizia per il Paris Saint-Germain.

La società francese ha infatti comunicato altri due problemi fisici che riguardano Ousmane Dembélé e Marquinhos.

GLI ALTRI INFORTUNI – «Oltre all’esterno georgiano, A causa di una lesione alla coscia sinistra, Ousmane Dembélé resterà in cura nelle prossime settimane. A causa di una lesione alla coscia destra, Marquinhos resterà in cura nelle prossime settimane».

Due ulteriori assenze che complicano la gestione della rosa parigina in vista dei prossimi impegni.

Per Kvaratskhelia, invece, comincia una lunga fase di recupero. L’obiettivo sarà ritrovare la migliore condizione fisica e tornare protagonista dopo un infortunio che interrompe bruscamente la sua stagione.