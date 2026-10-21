Sassuolo, Volpato blindato fino al 2031: c'è l'ufficialità del rinnovo

Cristian Volpato lega il proprio futuro ai colori neroverdi fino al 2031! Tutti i dettagli sul prolungamento del talento ex Roma

Mossa strategica di prospettiva per il futuro in casa Sassuolo. La società emiliana ha annunciato ufficialmente il prolungamento contrattuale di Cristian Volpato, estroso e talentuoso esterno offensivo italo-australiano classe 2003, che ha legato a lungo termine il proprio percorso professionale ai colori neroverdi. Una firma che certifica la grande fiducia riposta nel ragazzo da parte del club e della guida tecnica guidata da Alberto Aquilani, pragmatico e determinato allenatore degli emiliani.

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Il comunicato ufficiale del club neroverde

L’annuncio è giunto attraverso i canali ufficiali della società emiliana con una nota formale: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Cristian Volpato fino al 30 giugno 2031. La società augura a Cristian un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera in neroverde”. Una scadenza quinquennale che allontana le sirene di mercato e blinda una delle pedine più interessanti del panorama calcistico.

I numeri di Volpato: dall’exploit con l’Australia al percorso col Sassuolo

Il ventiduenne, reduce dall’importante vetrina dei Mondiali 2026 disputati con la maglia della nazionale dell’Australia, si sta ritagliando uno spazio sempre più centrale nello scacchiere tattico emiliano. In questo avvio di stagione, l’ex talento del settore giovanile della Roma ha collezionato 6 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 2 reti prima di dover fare i conti con un forzato stop ai box per un guaio fisico.

Arrivato in Emilia nell’estate del 2023, il percorso di crescita dell’ala d’attacco si traduce in numeri concreti: ben 78 apparizioni ufficiali e 9 gol messi a referto tra tutte le competizioni. Un ruolino di marcia destinato ad arricchirsi non appena lo staff medico restituirà il calciatore al 100% delle condizioni.