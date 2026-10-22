Justin Kluivert sfida il Milan: «Affrontiamo una grande squadra con una storia importante. Ma per me...sempre forza Roma! I giallorossi vinceranno lo Scudetto»

Justin Kluivert sfiderà il Milan con il suo Bournemouth. Ecco le dichiarazioni del figlio d’arte

La sfida di Europa League tra Bournemouth e Milan racchiude un intreccio calcistico e familiare dal fascino particolare. A guidare la corsia offensiva della formazione inglese c’è Justin Kluivert, erede di una vera e propria dinastia del pallone. Se papà Patrick tolse la Champions League al Diavolo nel 1995 con la maglia dell’Ajax prima di trasferirsi a Milano nel 1997, Justin va a caccia della sua prima affermazione personale contro i rossoneri, affrontati ai tempi della sua esperienza in Serie A con la Roma.

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L’intensità inglese, il duello con Modric e la stima per Amorim

Nel giorno dell’appuntamento europeo, il talento olandese ha inquadrato il livello dell’avversario, facendo leva sulla forza del fattore campo e sul calore dei tifosi dei Cherries. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

“Affronteremo una grande squadra, con una storia importante. Il Milan ha sempre avuto grandi giocatori e li ha anche adesso. Il loro inizio di stagione è stato importante e per noi sarà dura, ma non sarà semplice neppure per i rossoneri”.

Consapevole dei precedenti non favorevoli nei suoi trascorsi italiani (un pari e un ko), l’attaccante punta senza mezzi termini al colpo grosso: “Beh, se ci pensate, una volta perdi, una volta pareggi e… rimane soltanto una cosa da fare, ovvero vincere. Quindi facciamolo stasera“. Tra le insidie principali ci saranno l’organizzazione data dal tecnico Rúben Amorim e la presenza in mediana di un fuoriclasse come Luka Modric: “È una cosa speciale per me. Giocare contro un calciatore del genere è davvero molto bello e non capita certo tutti i giorni di sfidare un campione che ha vinto il premio di migliore al mondo“.

Le ambizioni in Europa League, il cuore romanista e i ricordi di papà Patrick

Dopo aver superato il periodo iniziale di assestamento in Premier League, il Bournemouth punta ad andare fino in fondo al cammino continentale. Justin rivive le emozioni della finale raggiunta con l’Ajax nel 2017: “Vorrei tanto raggiungere di nuovo la finale di Europa League e sinceramente penso che con il Bournemouth possiamo riuscirci”.

Spazio infine all’affetto immutato per i colori giallorossi, complice la presenza a Trigoria dell’amico connazionale Donyell Malen: “Assolutamente sì. Uno dei miei migliori amici, Donyell Malen, gioca lì e quindi seguo la Roma che sta facendo benissimo in questa stagione. Per me sempre… “Forza Roma””. E sul pronostico relativo alla corsa per lo scudetto, il verdetto è categorico: “La Roma“.

Un pensiero conclusivo è andato al passato rossonero di papà Patrick: “Il periodo che ha trascorso a Milano comunque è stato fantastico e ha tanti bei ricordi, soprattutto dei tifosi e dell’amore che hanno per la loro squadra”.