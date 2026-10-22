Conferenza stampa Palladino pre Cagliari Bologna: «Loro saranno agguerriti, Odgaard può fare la punta»

Raffaele Palladino presenta Cagliari Bologna in conferenza stampa: il tecnico rossoblù analizza le alternative offensive dopo l’infortunio di Piccoli

Il Bologna si prepara alla delicata trasferta contro il Cagliari, in programma sabato 24 ottobre alle ore 15:00 all’Unipol Domus. Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore rossoblù Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulle condizioni della squadra e sulle possibili scelte di formazione.

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Tra i principali argomenti affrontati dal tecnico ci sono l’infortunio di Roberto Piccoli, il ballottaggio tra Artem Dovbyk, Enem e Jens Odgaard per il ruolo di centravanti, le condizioni atletiche del gruppo e la situazione dei portieri.

Palladino ha inoltre analizzato le caratteristiche del Cagliari di Fabio Pisacane, reduce dalla pesante sconfitta contro il Monza e determinato a riscattarsi davanti ai propri tifosi.

Palladino, il ruolo di Odgaard e l’importanza di Ferguson nel Bologna

Il tecnico ha iniziato soffermandosi sulle caratteristiche di Jens Odgaard, giocatore che sta imparando a conoscere e del quale vuole valorizzare le qualità offensive.

SUL RUOLO DI ODGAARD – «Lo volevo allenare per capirne le caratteristiche e quale fosse l’abito migliore da fargli indossare, perché lo conoscevo solo da avversario. Lo vedo come punta o sottopunta».

Spazio anche a Lewis Ferguson, considerato un riferimento importante per personalità ed equilibrio tattico.

SULL’IMPORTANZA DI FERGUSON – «Può darci leadership ed è fondamentale sia in fase di possesso sia di ripiegamento».

L’allenatore ha poi incoraggiato Nikola Moro e Oussama El Azzouzi, entrambi coinvolti nelle rotazioni del centrocampo.

SULLA CRESCITA DI MORO ED EL AZZOUZI – «Stanno crescendo e devono sentirsi importanti. Io non lascio indietro nessuno».

Palladino, chi sostituisce Piccoli contro il Cagliari? Dovbyk, Enem e Odgaard si giocano il posto

Uno dei temi principali della conferenza riguarda l’attacco del Bologna. L’assenza di Roberto Piccoli obbliga Palladino a valutare nuove soluzioni per il ruolo di prima punta.

Il tecnico ha illustrato le differenti caratteristiche dei tre candidati, lasciando aperta la possibilità di schierare ciascuno di loro dal primo minuto.

SULLA SCELTA DEL CENTRAVANTI DOPO L’INFORTUNIO DI PICCOLI – «Dovbyk è un giocatore più d’area, Enem è bravo a riempire l’area ma gli viene meglio legare il gioco, mentre Odgaard può partire dall’inizio se vogliamo fare un determinato tipo di partita. Vorrei che tutti e tre possano credere di partire titolari a Cagliari».

Parole che confermano come il ballottaggio offensivo sia ancora aperto, con Palladino intenzionato a scegliere in base alle caratteristiche della partita.

Palladino, la condizione fisica del Bologna e il problema degli infortuni

Un altro argomento riguarda la preparazione atletica della squadra, condizionata nelle ultime settimane da diversi problemi fisici.

L’allenatore ha però chiarito di non voler utilizzare le difficoltà come giustificazione per i risultati, sottolineando i progressi osservati durante gli allenamenti.

SULLA CONDIZIONE ATLETICA DEL BOLOGNA – «Non parliamo più di condizione fisica perché non vorrei che diventasse un alibi. Stiamo lavorando duramente e la mia squadra deve correre e sudare e sono certo che la condizione fisica migliorerà sempre di più. Vedo già miglioramenti».

Palladino avverte il Bologna: attenzione al Cagliari di Pisacane

Il tecnico ha poi analizzato il prossimo avversario, evidenziando la capacità del Cagliari di modificare il proprio schieramento offensivo durante le partite.

Palladino si aspetta una reazione dei sardi dopo la sconfitta contro il Monza, soprattutto sotto il profilo dell’intensità e dell’agonismo.

SULLE CARATTERISTICHE DEL CAGLIARI – «Il Cagliari è una squadra camaleontica. Riescono ad alternare le due punte, con i trequartisti o addirittura con il tridente. Me li aspetto agguerriti dopo la sconfitta con il Monza e mi aspetto di vedere una squadra che sappia difendere bene perché ha giocatori di gamba e grande fisicità».

Palladino, chi giocherà in porta contro il Cagliari? Le parole su Pessina e Skorupski

Infine, spazio alla situazione tra i pali. Il Bologna può contare su Pessina e Łukasz Skorupski, con il tecnico chiamato a prendere una decisione in vista della trasferta in Sardegna.

Palladino ha ribadito la propria fiducia nei confronti di entrambi, evitando di alimentare discussioni sul ruolo del portiere titolare.

SULLA SCELTA DEL PORTIERE – «Il portiere non deve essere il tema della settimana. Pessina ha la mia fiducia, Skorupski ha risposto benissimo contro l’Inter, ma poi le responsabilità delle scelte me le prendo io».

La conferenza stampa lascia dunque diversi interrogativi sulla formazione che affronterà il Cagliari. Le certezze riguardano soprattutto l’atteggiamento richiesto da Palladino: intensità, sacrificio e maggiore continuità, caratteristiche considerate fondamentali per affrontare una trasferta che si preannuncia particolarmente impegnativa.