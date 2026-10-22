Pellegrini, grave infortunio dopo Roma Slovan Bratislava: lesione di alto grado! L’esito degli esami

Infortunio Pellegrini, pessime notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini: gli accertamenti confermano una lesione muscolare di alto grado alla coscia destra. Lungo stop
Brutte notizie per la Roma e per Gian Piero Gasperini, costretto a fare i conti con un nuovo problema dall’infermeria. Gli esami strumentali effettuati da Lorenzo Pellegrini hanno confermato un infortunio muscolare di seria entità, che obbligherà il centrocampista a rimanere lontano dai campi per diverse settimane.
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Il calciatore giallorosso si era fermato durante la sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava, valida per la terza giornata della fase campionato. Un problema accusato nel corso della partita, che lo aveva costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 51° minuto.
Infortunio Pellegrini, l’esito degli esami: lesione di alto grado alla coscia destra
Nella giornata di oggi, giovedì 22 ottobre, Pellegrini si è sottoposto agli accertamenti necessari per stabilire l’entità del problema.
Gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra.
Una diagnosi particolarmente delicata, che richiederà un percorso di recupero specifico e un attento monitoraggio delle condizioni fisiche del giocatore.
Al momento non sono stati comunicati tempi precisi per il rientro, ma la gravità della lesione lascia prevedere un’assenza prolungata.
Pellegrini, nuovo stop dopo il recente rientro: il percorso del centrocampista
L’infortunio arriva in un momento particolarmente sfortunato per Pellegrini, che aveva recentemente ritrovato spazio nelle rotazioni di Gasperini.
Il centrocampista era tornato titolare contro il Como, nella partita disputata l’11 ottobre, dopo aver superato un precedente problema fisico.
Successivamente, nelle sfide contro Real Madrid e Genoa, era stato utilizzato a partita in corso.
Contro lo Slovan Bratislava aveva invece riconquistato una maglia dal primo minuto, prima dell’infortunio che ha interrotto nuovamente il suo percorso.
Roma, Gasperini perde Pellegrini: come cambia il centrocampo giallorosso
L’assenza dell’ex capitano rappresenta un problema importante per l’allenatore della Roma, che dovrà riorganizzare le rotazioni del reparto centrale.
Pellegrini garantisce esperienza, qualità tecnica e capacità di inserirsi negli spazi offensivi, caratteristiche preziose soprattutto nelle partite più complicate.
La priorità sarà adesso consentire al calciatore di recuperare completamente, evitando ricadute che potrebbero compromettere ulteriormente la stagione.
Per Gasperini arriva dunque una nuova difficoltà nella gestione della rosa, mentre la Roma attende aggiornamenti sull’evoluzione dell’infortunio e sui possibili tempi di recupero.