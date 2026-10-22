Udinese in crisi, scatta il ritiro punitivo: Runjaic a rischio esonero e confronto duro con gli ultras prima del Milan

Situazione di grande crisi per l’Udinese di Kosta Runjaic: ecco cosa sta succedendo all’interno del mondo friulano verso il match col Milan

Momento di profonda emergenza tecnica ed emotiva in casa Udinese. La formazione friulana è precipitata al centro di una vera e propria bufera sportiva, scaturita da una partenza da incubo scandita da una continua catena di infortuni e da una situazione di classifica preoccupante che non concede più margini di errore. La pesante battuta d’arresto interna per 3-0 subita contro il Lecce sul manto erboso del Bluenergy Stadium ha rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, inducendo i vertici dirigenziali a varare una linea dura: la rosa inizia a partire da oggi un ritiro anticipato. Sul banco degli imputati è finito inevitabilmente l’allenatore Kosta Runjaic, la cui permanenza sulla panchina bianconera appare fortemente in bilico.

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Il faccia a faccia con la Curva Nord: ultimatum alla squadra

Il malcontento generale della piazza friulana è sfociato in una presa di posizione decisa da parte della tifoseria organizzata. Secondo quanto rivelato dalla redazione di TuttoUdinese, dopo i sonori fischi e le proteste piovute dagli spalti al triplice fischio della sfida contro i salentini, una delegazione rappresentativa della Curva Nord ha preteso e ottenuto un confronto diretto con i calciatori.

Nel corso del serrato faccia a faccia, gli ultras hanno espresso con toni netti la richiesta di un immediato e visibile cambio di atteggiamento e determinazione sul piano agonistico. La soglia di sopportazione dell’ambiente è ormai esaurita: dal settore più caldo del tifo è arrivato il chiaro avvertimento che ulteriori cali di concentrazione o errori madornali non saranno più tollerati. Se contro il Milan dovesse ripetersi una prova scialba o rinunciataria, il tifo organizzato è pronto a interrompere il proprio sostegno per dar vita a una pesante contestazione a oltranza.

Domenica sera arriva il Milan: banco di prova decisivo ad alta tensione

Il calendario mette subito i friulani di fronte a un esame di riparazione ad altissima intensità. Domenica sera, con fischio d’inizio programmato alle ore 20.45, l’Udinese ospiterà il Milan in un match delicatissimo sotto il profilo ambientale. Per la compagine rossonera si tratterà di un impegno estremamente insidioso: se da una parte il gruppo meneghino si presenta all’appuntamento con diverse assenze pesanti per problemi fisici, dall’altra troverà ad attenderla un avversario ferito nell’orgoglio, assetato di risultati e spinto da una viscerale sete di riscatto.

I novanta minuti contro i rossoneri rappresenteranno il dentro o fuori definitivo per il futuro di Kosta Runjaic, chiamato a ricompattare il gruppo per evitare la svolta tecnica e salvare la stagione.