Abate in conferenza stampa alla vigilia di Torino Monza: «Sarà una partita sporca». Poi le parole su Simeone, Vlasic, Fitz-Jim e Belghali

Torino Monza, Ignazio Abate presenta la sfida dell’Olimpico Grande Torino in conferenza stampa: il tecnico granata mette in guardia la squadra e analizza le condizioni dei singoli

Il Torino si prepara ad affrontare il Monza nella sfida in programma venerdì 23 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore granata Ignazio Abate è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita e fare il punto su alcuni dei protagonisti della rosa.

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Il tecnico ha invitato i suoi giocatori a non sottovalutare l’avversario, ricordando anche la precedente eliminazione dalla Coppa Italia proprio contro il Monza. Spazio inoltre alle valutazioni su Giovanni Simeone, Kian Fitz-Jim, Rafik Belghali e Nikola Vlasic.

Abate presenta Torino Monza: l’avvertimento ai granata

L’allenatore si aspetta una partita particolarmente combattuta, nella quale saranno fondamentali intensità, concentrazione e capacità di vincere i duelli individuali.

SULLA SFIDA CONTRO IL MONZA – «Se pensate che sottovalutiamo l’avversario, vi sbagliate di grosso: saremmo sulla strada sbagliata. Ci alleniamo con la tigna giusta, dobbiamo avere la voglia di migliorare nel quotidiano. Contro il Monza siamo usciti dalla Coppa, la metteranno sui duelli e sarà una partita sporca. Dobbiamo sporcarci le mani e mettere energia e qualità».

Abate elogia Simeone e incoraggia Vlasic: le parole sui due giocatori

Nel corso della conferenza stampa, Abate ha sottolineato l’atteggiamento di Giovanni Simeone, apprezzato soprattutto per la disponibilità e lo spirito di sacrificio mostrati nei confronti dei compagni.

SULL’ATTEGGIAMENTO DI SIMEONE – «Ha messo lo stemma davanti a tutto, ha sempre lottato per il bene della squadra. E’ un giocatore da gruppo, quando giochi per la squadra la ruota gira. Siamo convinti delle sue qualità».

Un discorso differente riguarda Nikola Vlasic, al quale il tecnico ha chiesto maggiore serenità, invitandolo a non lasciarsi condizionare dalle aspettative e dalle responsabilità.

SUL MOMENTO DI VLASIC – «A differenza di Simeone, avverte tanto il peso della responsabilità. Deve stare sereno: lo pensavo anche da giocatore, è più importante il pensiero che i compagni e l’allenatore hanno di lui. E’ un perfezionista, gli chiedo di entrare in campo con leggerezza perché quando meno se lo aspetta ci regalerà grandi soddisfazioni».

Abate, buone notizie su Fitz-Jim: il centrocampista torna a disposizione

Tra gli argomenti affrontati c’è anche la condizione fisica di Kian Fitz-Jim, reduce da un problema al tallone che ne aveva condizionato il rendimento.

Il centrocampista sembra aver ritrovato una buona condizione e potrebbe rappresentare una soluzione importante per le rotazioni granata.

SUL RECUPERO DI FITZ-JIM – «E’ partito molto bene, poi ha avuto un problema al tallone stringendo i denti e si è curato durante la sosta. Ora sono due settimane che lo vedo davvero bene. Può fare uno dei due mediani o la mezzala, è un’alternativa valida».

Abate parla di Belghali: il percorso di crescita dell’esterno del Torino

Infine, il tecnico ha dedicato parole importanti a Rafik Belghali, soffermandosi sulle sue qualità offensive e sugli aspetti tattici sui quali sta lavorando per completarne la crescita.

SULLE QUALITÀ DI BELGHALI – «Lui è più forte di me come esterno. Ha sempre avuto propensione offensiva. Stiamo lavorando sulle posture del corpo, sullo smarcamento e sulla fase difensiva. E’ umile, è arrivato senza fare il ritiro e ho cercato di dargli minutaggio gradualmente. Deve crescere senza accontentarsi».

Dalle dichiarazioni di Ignazio Abate emerge dunque una richiesta precisa al suo Torino: affrontare il Monza con determinazione, senza sottovalutare le difficoltà della gara e continuando a lavorare sulla crescita individuale e collettiva.