D’Angelo è il nuovo allenatore della Sampdoria: contratto fino al 2028! La scelta dopo l’esonero di Corradi, il comunicato ufficiale

Luca D’Angelo è ufficialmente il nuovo allenatore della Sampdoria: l’ex tecnico dello Spezia prende il posto di Bernardo Corradi e firma fino al 2028. Sabato la prima sfida contro il Südtirol

La Sampdoria cambia guida tecnica e affida la panchina a Luca D’Angelo. Dopo l’esonero di Bernardo Corradi, la società blucerchiata ha deciso di puntare sull’ex allenatore dello Spezia, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.

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Una scelta importante per provare a risollevare una squadra protagonista di un avvio di stagione estremamente complicato. La Sampdoria ha infatti conquistato appena 4 punti nelle prime sette giornate di Serie B, ritrovandosi all’ultimo posto della classifica insieme al Catanzaro.

Sampdoria, D’Angelo prende il posto di Corradi: subito la sfida al Südtirol

Il nuovo tecnico sarà chiamato a intervenire rapidamente per invertire il rendimento dei blucerchiati.

Il primo appuntamento è già fissato per sabato 24 ottobre, quando la Sampdoria affronterà il Südtirol in una partita particolarmente importante per la classifica.

La società ha individuato in D’Angelo un allenatore con una profonda conoscenza della categoria, maturata soprattutto durante le esperienze con Pisa e Spezia.

Sampdoria, il comunicato ufficiale sull’arrivo di Luca D’Angelo

Il club ha annunciato la nomina del nuovo allenatore attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, ripercorrendo la sua carriera e presentando anche i componenti dello staff.

IL COMUNICATO DELLA SAMPDORIA – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato a Luca D’Angelo la guida tecnica della prima squadra. Nato a Pescara il 26 luglio 1971, D’Angelo approda in blucerchiato forte di un percorso professionale che unisce esperienza, competenza e una profonda conoscenza del calcio italiano, con particolare riferimento alla Serie B. Dopo una carriera da calciatore nel ruolo di difensore, ha intrapreso il percorso da allenatore, maturando esperienze significative alla guida di Pisa e Spezia e distinguendosi per la capacità di costruire squadre organizzate, competitive e dotate di una chiara identità di gioco. Il legame con il Pisa ha rappresentato una delle tappe più importanti della sua carriera. Alla guida dei nerazzurri toscani, D’Angelo ha conquistato la promozione in Serie B nel 2019 e raggiunto la finale dei playoff per la promozione in Serie A nella stagione 2021/22. Obiettivo conseguito anche alla guida dello Spezia nella stagione 2024/25. L’arrivo a Genova segna una nuova tappa nel percorso professionale del tecnico abruzzese, maturato attraverso il lavoro quotidiano, la conoscenza delle dinamiche della cadetteria e la volontà di rendere le proprie squadre protagoniste. Alla guida della prima squadra, D’Angelo metterà esperienza e competenze al servizio di un progetto che punta a ritrovare continuità, identità e risultati. Allo staff attuale si aggiungeranno l’allenatore in seconda Luca Mora, il collaboratore tecnico Giuseppe Leonetti e i preparatori atletici Marco Greco e Stefano Cappelli. La Sampdoria dà il benvenuto a Luca D’Angelo e al suo staff e augura loro buon lavoro alla guida della squadra».

Sampdoria, la missione di D’Angelo: ritrovare risultati e identità

Il nuovo allenatore porterà dunque a Genova anche i suoi collaboratori di fiducia, tra cui il vice Luca Mora.

La priorità sarà restituire solidità difensiva, organizzazione tattica e fiducia a una squadra che ha bisogno di risultati immediati.

La sfida contro il Südtirol rappresenterà il primo banco di prova per D’Angelo, chiamato a inaugurare una nuova fase della stagione blucerchiata.