Tresoldi fa impazzire mezza Europa: l’Arsenal mette la freccia ma il Milan ‘spera’ nel fattore cuore. Ultimissime novità sul suo futuro

Nicolò Tresoldi è al centro di un duello di mercato tra Arsenal e Milan ma non solo: gli aggiornamenti sul futuro del talento del Club Brugge

Il rendimento straordinario del Club Brugge sul prestigioso palcoscenico della Champions League continua ad accendere i riflettori sui talenti più brillanti della rosa guidata da Ivan Leko. Tra i protagonisti assoluti della cavalcata europea della formazione belga spicca Nicolò Tresoldi: l’attaccante classe 2004, reduce dalla roboante tripletta rifilata all’Inter nelle scorse giornate, si è dimostrato un fattore determinante anche nel netto 3-0 rifilato al Lens. Pur senza timbrare direttamente il cartellino, la giovane punta — al centro di un acceso duello federale per la convocazione tra Italia e Germania — è stata decisiva propiziando la rete che ha sbloccato l’incontro, firmata da Hans Vanaken. Prestazioni di altissimo livello che hanno inevitabilmente alimentato i più caldi rumors di calciomercato.

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Il blitz dell’Arsenal: il piano di Arteta per anticipare la concorrenza

A guidare la corsa per il gioiello italo-tedesco è la Premier League, con l’Arsenal balzato con decisione in prima fila. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, i Gunners hanno intensificato i contatti per non disperdere il vantaggio accumulato. Il tecnico Mikel Arteta ha infatti manifestato l’esigenza di inserire un rinforzo di peso nel reparto avanzato già in vista della finestra invernale di gennaio, individuando in Tresoldi il prototipo ideale per duttilità, impatto fisico e margini di crescita. Gli scout della società londinese monitoreranno da vicino ogni singola prestazione del centravanti nelle prossime settimane, con la chiara strategia di bruciare sul tempo le rivali europee.

Valutazione da 60 milioni: il muro del Bruges e la suggestione Milan

La strada verso la fumata bianca presenta tuttavia un ostacolo di primaria grandezza. La dirigenza del Bruges ha fatto sapere di non essere disposta a privarsi del proprio astro nascente a metà percorso senza una proposta irrinunciabile: la richiesta minima per lasciar partire il calciatore a gennaio è fissata a non meno di 60 milioni di euro.

L’inserimento prepotente della compagine inglese complica notevolmente i piani del Milan, da tempo sulle tracce del ragazzo. La dirigenza rossonera ha sempre seguito con interesse l’evoluzione di Tresoldi, puntando sulla nota passione rossonera che il centravanti nutre sin da bambino. Rimane da comprendere se il club di via Aldo Rossi riuscirà a far valere il richiamo del cuore per reggere l’urto contro la potenza economica di una big d’oltremanica decisa a chiudere i giochi.