Kane macchina da gol (e da assist): «Quello per Davies è stato uno dei migliori della mia carriera. Pallone d'Oro? Difficile non pensarci, ma...»

Harry Kane è stato protagonista di un’altra notte incredibile con il suo Bayern Monaco contro l’Arsenal. Ecco le dichiarazioni dopo la partita, anche sul Pallone d’Oro

La marcia d’avvicinamento al gran galà per l’assegnazione del Pallone d’Oro a Londra trova in campo la sua migliore celebrazione per Harry Kane. All’Allianz Arena, nel big match di Champions League contro l’Arsenal conclusosi sul punteggio di 2-2, il centravanti del Bayern Monaco ha ribadito la propria statura internazionale, trascinando la compagine bavarese con una prestazione totale impreziosita da una marcatura su rigore e da un assist magistrale per il momentaneo pari di Alphonso Davies. Dalla zona mista dello stadio di Monaco di Baviera, il bomber inglese ha commentato la serata ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, partendo proprio dall’illuminante suggerimento recapitato al terzino canadese.

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L’assist illuminante per Davies e la tradizione contro i Gunners

La prima riflessione del capitano dei Tre Leoni è andata alla verticalizzazione millimetrica che ha permesso a Davies di superare la difesa londinese prima dell’intervallo:

“Sicuramente uno dei miei migliori assist. Penso che sia stato un momento importante della partita: eravamo sotto 1-0 e segnare prima dell’intervallo ci ha aiutato a cambiare l’inerzia della gara. Prima della partita avevo detto a Phonsi (soprannome di Davies, ndr), giocando in quella posizione: ‘Ogni volta che ricevo il pallone, tu scatta!’. Perché penso di poterlo trovare grazie alla sua velocità e alla sua rapidità. E sì, ovviamente quel passaggio è riuscito alla perfezione. Anche la sua conclusione è stata di altissimo livello, con il piede debole. È stato bello vederla finire in rete”.

Con la successiva trasformazione dal dischetto del temporaneo vantaggio, Kane ha inoltre timbrato la sua sedicesima rete in carriera contro l’Arsenal, una vera e propria nemesi affrontata in passato con la maglia del Tottenham e ora riproposta sul palcoscenico continentale:

“Abbiamo avuto tante battaglie, con alcuni momenti belli e altri meno belli. Anche al Bayern abbiamo giocato tante partite contro l’Arsenal. Ovviamente, al Tottenham ci si aspetta che tu giochi contro l’Arsenal. Anche ora al Bayern siamo già alla quarta partita circa contro di loro. È una di quelle sfide in cui c’è sempre una bella battaglia e una bella partita. Conosco anche tanti dei loro compagni di squadra. Oggi probabilmente il pareggio è stato il risultato più giusto. Quindi lo accettiamo e andiamo avanti”.

L’attesa per il Pallone d’Oro: “Un grande evento, lunedì cercherò di godermelo”

L’attenzione dell’ambiente calcistico è ora rivolta alla cerimonia di Londra, che potrebbe incoronare Kane al culmine di una carriera straordinaria per costanza e prolificità offensiva. Il centravanti mantiene la concentrazione focalizzata sul campo, senza nascondere l’emozione per l’appuntamento:

“Cerco di non pensarci, ma ovviamente è difficile non farlo. Ci sono sempre voci e indiscrezioni che circolano. Cerco di starne alla larga: abbiamo partite importanti da giocare e so che domenica ne abbiamo un’altra, prima dell’evento di lunedì, quindi è lì che si concentra la mia attenzione. Naturalmente, cercherò di godermi il più possibile la serata di lunedì. È un’occasione importante ed è un grande evento. Quindi sì, dobbiamo aspettare e vedere”.