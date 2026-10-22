De Laurentiis fa chiarezza sul futuro del Napoli: «Non è in vendita». Poi la rivelazione sull’offerta da 3,5 miliardi e il nuovo stadio

De Laurentiis chiude alla cessione del Napoli dopo l’incontro con Matt Rizzetta: il presidente azzurro ribadisce la volontà di mantenere il controllo della società

Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio e fa chiarezza sul futuro del Napoli. Dopo l’incontro con Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basket e interessato all’acquisizione della società calcistica, il patron azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, smentendo categoricamente la possibilità di una cessione del club.

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Una presa di posizione netta, che arriva dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su una possibile trattativa con una cordata di investitori italo-americani. Il presidente ha ribadito di voler proseguire il proprio percorso alla guida della società partenopea, concentrandosi anche sulla realizzazione del nuovo stadio.

De Laurentiis, il Napoli non è in vendita: la risposta a Matt Rizzetta

Il numero uno azzurro non ha lasciato spazio a interpretazioni sulla possibilità di passare la mano dopo oltre vent’anni di presidenza.

IL NAPOLI NON È IN VENDITA – «Il Napoli NON è in vendita».

Una posizione rafforzata da un’ulteriore dichiarazione, con la quale De Laurentiis ha escluso l’intenzione di avviare concretamente un’operazione per trasferire la proprietà.

LA VOLONTÀ DI NON CEDERE IL CLUB – «Non ho alcuna intenzione di procedere».

De Laurentiis, la preferenza per un acquirente napoletano

Il presidente si è soffermato anche sull’eventualità di una futura cessione, chiarendo quale sarebbe la sua preferenza qualora decidesse un giorno di lasciare il Napoli.

LA PREFERENZA PER UN ACQUIRENTE NAPOLETANO – «Se dovessi vendere il Napoli preferirei venderlo a un napoletano, non ad un americano».

Parole particolarmente significative alla luce dell’interesse manifestato da Matt Rizzetta, intenzionato a entrare nel calcio italiano attraverso l’acquisizione della società azzurra.

De Laurentiis, la rivelazione sui 3,5 miliardi e il progetto del nuovo stadio

Nel corso dell’intervento a Radio Kiss Kiss, il patron ha inoltre raccontato un retroscena relativo a una proposta economica ricevuta in passato.

De Laurentiis ha anche confermato che la propria priorità resta la costruzione di un nuovo impianto per il club partenopeo, considerato uno degli obiettivi strategici per il futuro della società.

L’OFFERTA RIFIUTATA E IL NUOVO STADIO – «Io voglio costruire lo stadio nuovo, anni fa ho rifiutato 3.5 miliardi dagli arabi… Matt Rizzetta mi ha chiesto se volessi vendere ma ho detto che non c’è l’intenzione».

Una dichiarazione che chiarisce anche la natura del recente confronto con Rizzetta: l’interesse dell’imprenditore esiste, ma De Laurentiis non intende attualmente aprire alla vendita.

Napoli, De Laurentiis conferma il progetto: nessuna cessione all’orizzonte

Le parole del presidente rappresentano una risposta diretta alle indiscrezioni degli ultimi giorni.

Nonostante i contatti con potenziali investitori e le valutazioni economiche circolate sulla società, il Napoli resta saldamente nelle mani di Aurelio De Laurentiis.

La volontà del patron è quella di continuare a guidare il club, portando avanti gli investimenti e soprattutto il progetto del nuovo stadio, senza prendere in considerazione, almeno per il momento, un cambio di proprietà.