Tresoldi, Italia e Germania si contendono il talento del Bruges! Klopp manda un messaggio all’attaccante: «Non dobbiamo rincorrere nessuno»

Nicolò Tresoldi al centro del duello tra Italia e Germania: Jurgen Klopp conferma i colloqui con l’attaccante del Bruges e parla della concorrenza con Roberto Mancini

Il futuro internazionale di Nicolò Tresoldi continua ad attirare l’attenzione di Italia e Germania, entrambe interessate ad assicurarsi uno degli attaccanti più promettenti della sua generazione. Il classe 2004 del Club Bruges, protagonista di una crescita importante negli ultimi anni, non ha ancora sciolto le riserve sulla Nazionale maggiore che intende rappresentare.

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A parlare della situazione è stato Jurgen Klopp, commissario tecnico della Germania, presente all’Allianz Arena per assistere alla sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Arsenal. L’allenatore ha confermato i contatti con il giocatore, sottolineando però di non voler esercitare pressioni sulla sua decisione.

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Tresoldi tra Italia e Germania: Klopp conferma i colloqui con Mancini

Il ct tedesco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, affrontando apertamente la concorrenza dell’Italia di Roberto Mancini per convincere Tresoldi.

LE PAROLE DI KLOPP SU TRESOLDI – «Teniamo d’occhio tutto. Lo seguiamo a Bruges, lo seguiamo a Brema. Abbiamo parlato con Tresoldi, così come ha fatto Roberto Mancini. Non si tratta solo di lui: non dobbiamo inseguire nessuno. Il ragazzo deciderà quando sarà pronto. Nico è un ragazzo fantastico che ha fatto passi da gigante e ha ancora molto potenziale».

Una posizione chiara da parte dell’allenatore, intenzionato a rispettare i tempi del giovane attaccante senza trasformare la scelta in una competizione tra federazioni.

Tresoldi, la scelta della Nazionale può attendere: appuntamento dopo l’Europeo Under 21

Nonostante l’interesse delle due Nazionali, Tresoldi non avrebbe intenzione di prendere una decisione immediata.

L’attaccante vuole concentrarsi sul proprio percorso di crescita e avrebbe individuato nell’Europeo Under 21 del 2027 il momento dopo il quale valutare definitivamente il suo futuro internazionale.

Nel frattempo, Mancini continua a monitorare la situazione, con l’obiettivo di convincere il giovane a vestire la maglia azzurra.

La Germania, invece, punta sul legame costruito dal giocatore con il movimento calcistico tedesco, nel quale ha già avuto modo di mettersi in evidenza a livello giovanile.

Klopp parla anche di Fullkrug: il ritorno al Werder Brema rilancia l’attaccante

Oltre alla questione Tresoldi, Klopp ha commentato il rendimento di Niclas Fullkrug, protagonista di un ottimo avvio di stagione dopo il ritorno al Werder Brema in prestito dal West Ham.

L’attaccante, autore di sette gol nelle prime sette partite ufficiali, è tornato a candidarsi per un posto nella Nazionale tedesca. Il commissario tecnico, tuttavia, considera anche la necessità di costruire una squadra competitiva nel lungo periodo.

KLOPP SUL FUTURO DI FULLKRUG – «Niclas segna in Bundesliga, ma ha 33 anni. Non è colpa mia. Nel lungo termine vedremo se può funzionare. Ora sono felice che sia tornato e stia segnando».

Germania, Klopp osserva i talenti del Bayern Monaco e dell’Arsenal

La presenza di Klopp all’Allianz Arena ha rappresentato anche un’occasione per valutare diversi calciatori potenzialmente convocabili.

Sotto osservazione Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic, Kai Havertz e Tom Bischof, protagonisti di una partita importante nel panorama europeo.

Il ct continua infatti a seguire con attenzione le prestazioni dei propri giocatori, tra campionato e competizioni internazionali, per individuare le soluzioni migliori in vista dei prossimi impegni della Germania.

Resta però particolarmente interessante la situazione di Tresoldi, con Italia e Germania ancora in attesa della decisione definitiva del giovane attaccante.