Calciomercato Inter, rinnovo Carlos Augusto: firma vicina e maxi aumento fino al 2031

I nerazzurri accelerano per blindare il jolly brasiliano: accordo ormai ai dettagli, contratto prolungato fino al 2031 e stipendio destinato a salire fino a 3,5 milioni di euro più bonus



L’Inter accelera per il rinnovo di Carlos Augusto. Quella che sembrava una trattativa da affrontare con calma è diventata una priorità per il club nerazzurro, intenzionato a blindare uno dei giocatori più preziosi della rosa di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’accordo sarebbe ormai vicino alla conclusione, con la firma attesa entro la fine del mese o, al massimo, nei prossimi quindici giorni.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato

Inter, Carlos Augusto verso il rinnovo fino al 2031

La proposta prevede un prolungamento fino al 2031, con altri cinque anni in nerazzurro per il brasiliano. La sua duttilità rappresenta una risorsa fondamentale: Carlos Augusto può agire da difensore, esterno e persino contribuire in fase offensiva.

I numeri di questo inizio di stagione confermano la sua crescita: quattro gol in dieci partite e due assist, un rendimento che ne ha aumentato il peso nelle gerarchie. Le prestazioni offerte potrebbero permettergli di insidiare posizioni importanti, sia nel reparto difensivo sia sulla corsia mancina.

Le cifre: stipendio fino a 3,5 milioni più bonus

Sul fronte economico, le parti avrebbero già risolto gran parte delle questioni. Dopo diversi incontri, l’Inter sarebbe pronta a riconoscere al brasiliano un aumento significativo, dagli attuali 2,2 milioni fino a 3,5 milioni di euro a stagione, più bonus.

La strategia nerazzurra punta sempre più sulla meritocrazia, legando una parte crescente degli stipendi ai risultati individuali. Per Carlos Augusto, il rinnovo rappresenterebbe così un riconoscimento concreto del lavoro svolto e del ruolo conquistato all’interno della squadra.

L’Inter è pronta a puntare ancora sul brasiliano, considerato ormai molto più di una semplice alternativa sulla fascia sinistra.