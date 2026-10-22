Mourinho accende il Clasico e attacca il calendario della Liga: «Abbiamo già perso 24 ore di riposo rispetto al Barcellona»

José Mourinho lancia un messaggio alla vigilia di Barcellona Real Madrid: il tecnico portoghese critica il calendario della Liga

Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid si avvicina e José Mourinho ha già acceso la vigilia di una delle partite più attese della stagione. L’allenatore portoghese dei Blancos ha infatti espresso il proprio disappunto per la gestione del calendario della Liga, sottolineando una differenza nei tempi di recupero delle due squadre.

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Dopo la vittoria del Real Madrid contro il Lipsia, il tecnico è intervenuto ai microfoni di Movistar, soffermandosi sull’importanza della sfida contro i blaugrana e sulle condizioni nelle quali le due formazioni arriveranno all’appuntamento di domenica.

Mourinho protesta prima del Clasico: il Real Madrid ha meno tempo per recuperare

Il principale motivo di insoddisfazione dello Special One riguarda la distribuzione degli impegni settimanali. Secondo l’allenatore, il Barcellona potrà beneficiare di un giorno di riposo in più rispetto al Real Madrid.

Una differenza che potrebbe incidere sulla preparazione di una partita particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico e mentale.

SUL CLASICO E SUL CALENDARIO DELLA LIGA – «Il Clasico? Non c’è nessuna questione di fiducia. È una partita di campionato, anche se è vero che non è una gara come tutte le altre. Per ora abbiamo già perso 24 ore di riposo rispetto al Barcellona».

Mourinho verso Barcellona Real Madrid: una sfida fondamentale per la classifica

La partita del Camp Nou, in programma domenica 25 ottobre, rappresenta un appuntamento di grande importanza per entrambe le formazioni.

Il Real Madrid vuole ottenere un risultato positivo per recuperare terreno in classifica e rilanciare le proprie ambizioni nella corsa al titolo.

Dall’altra parte, il Barcellona proverà a sfruttare il fattore campo e il sostegno del proprio pubblico per imporsi in uno degli incontri più prestigiosi del calcio europeo.

Per Mourinho, inoltre, sarà fondamentale gestire le energie della squadra dopo gli impegni internazionali, cercando di arrivare alla partita nelle migliori condizioni possibili.

Mourinho accende la vigilia del Clasico: il messaggio alla Liga

Le dichiarazioni del tecnico portoghese riportano l’attenzione su un tema spesso discusso nel calcio moderno: la gestione dei calendari e dei tempi di recupero tra una partita e l’altra.

Pur evidenziando lo svantaggio del Real Madrid, Mourinho non ha presentato la situazione come una giustificazione preventiva per un eventuale risultato negativo.

L’obiettivo resta quello di preparare al meglio la sfida e provare a conquistare tre punti fondamentali.

Il messaggio dello Special One, però, è arrivato forte e chiaro: secondo il tecnico, Real Madrid e Barcellona non si presenteranno al Clasico nelle stesse condizioni di riposo. Una questione destinata ad accompagnare l’avvicinamento alla grande sfida di domenica.