Giuntoli, parole importanti prima di Ajax Atalanta: «Dobbiamo trovare continuità». Poi il messaggio a De Ketelaere e la fiducia in Sarri

Ajax Atalanta, Cristiano Giuntoli interviene prima della sfida di Conference League: il dirigente nerazzurro analizza il momento della squadra

L’Atalanta si prepara a vivere una serata importante sul palcoscenico europeo. I nerazzurri affrontano l’Ajax nella seconda giornata della fase campionato di Conference League 2026/2027, con l’obiettivo di conquistare un altro risultato positivo dopo il successo ottenuto all’esordio contro il Pafos.

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Prima del fischio d’inizio della partita, Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento della formazione bergamasca, soffermandosi sulle difficoltà incontrate nella prima parte della stagione e sul percorso intrapreso con l’allenatore Maurizio Sarri.

Il dirigente ha inoltre parlato delle aspettative nei confronti di Charles De Ketelaere, uno dei giocatori dai quali l’Atalanta si aspetta un contributo importante.

Giuntoli presenta Ajax Atalanta: il messaggio alla squadra e la fiducia nel lavoro di Sarri

Il confronto contro l’Ajax rappresenta un banco di prova significativo per misurare i progressi della formazione nerazzurra.

Giuntoli ha ribadito la necessità di trovare maggiore continuità, riconoscendo come il percorso della squadra sia stato caratterizzato da prestazioni differenti.

SUL MOMENTO DELL’ATALANTA – «Le partite ci fanno bene e i confronti come stasera moltissimo, ti fanno capire a che punto sei. Io sono d’accordo con l’allenatore che dobbiamo trovare continuità, abbiamo avuto alti e bassi, ma è un percorso che ci aspettavamo. Adesso testa bassa e lavorare».

Parole che confermano la fiducia della dirigenza nel progetto tecnico di Sarri, chiamato a trovare il giusto equilibrio e a migliorare il rendimento complessivo della squadra.

Giuntoli sulla Conference League: l’Atalanta vuole dare continuità ai risultati

Il dirigente ha poi approfondito l’importanza delle competizioni europee nel processo di crescita dell’Atalanta.

Secondo Giuntoli, affrontare avversari di livello internazionale può aiutare i calciatori ad acquisire maggiore sicurezza e ad assimilare più rapidamente le richieste tattiche dell’allenatore.

SULL’IMPORTANZA DELLE PARTITE EUROPEE – «Queste grandi vetrine ti fanno pensare meno e andare forte. Però è un percorso normale, il mister ha dovuto cambiare la tattica. A volte i ragazzi hanno pensato a cosa dovevano fare al posto di fare, poi abbiamo svoltato facendo due vittorie e una sconfitta immeritata facendo bene in molti tratti. Dobbiamo ripartire da quelle cose e continuare a lavorare».

Il riferimento è soprattutto al processo di adattamento della squadra alle nuove indicazioni tattiche, che richiede tempo e continuità negli allenamenti.

L’obiettivo resta quello di costruire un’Atalanta competitiva, capace di ottenere risultati sia in campionato sia nelle competizioni internazionali.

Giuntoli su De Ketelaere: le aspettative dell’Atalanta sul belga

Nel corso dell’intervista, Giuntoli si è soffermato anche su Charles De Ketelaere, chiamato a ritrovare la migliore condizione dopo una preparazione estiva iniziata in ritardo.

Il dirigente ha sottolineato come il belga resti un elemento importante per il progetto nerazzurro, ribadendo le aspettative della società nei suoi confronti.

SULLE CONDIZIONI DI DE KETELAERE – «Ha fatto un grande mondiale, ha iniziato la preparazione più tardi. Ci aspettiamo molto da lui, come da tutti gli altri. Lui sicuramente farà cosa deve fare».

Un messaggio di fiducia nei confronti del giocatore, dal quale l’Atalanta si aspetta qualità e incisività nella fase offensiva.

La sfida contro l’Ajax diventa così un’occasione importante per valutare i progressi della formazione di Maurizio Sarri. Per Giuntoli, la strada è chiara: continuare a lavorare, superare gli alti e bassi e trovare quella continuità necessaria per rendere i nerazzurri protagonisti della stagione.